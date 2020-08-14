"Важно немного поддержать людей": Зеленский попросил Раду поднять минималку

Рост минимальной зарплаты в Украине планируют провести в три этапа

Планируемое с 1 сентября повышение минимальной заработной платы до 5 тыс. гривен будет лишь первым шагом. А в течение 2021 должны быть реализованы следующие этапы повышения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, призвав Верховную Раду принять соответствующий проект закона, сообщила пресс-служба главы государства.

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"Уверен, что депутаты проголосуют законопроект, поданный от президента Украины, за увеличение минимальной заработной платы до пяти тысяч гривен. Затем второй этап этой программы – увеличение с 2021 года до шести тысяч гривен. И на протяжении 2021 года будет третья часть – мы увеличим до шести с половиной тысяч гривен", – сказал глава государства.

По его словам, после повышения минимальной заработной платы вырастут доходы работников бюджетной сферы: учителей, медиков, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате.

"Это определенные шаги в направлении действительно цивилизованного уровня жизни в Украине. Карантин продолжается, но после серьезной паузы, когда более двух месяцев не работали ни предприниматели, ни ФОПы, многие государственные предприятия, сейчас очень важно немного поддержать людей", – отметил Зеленский.

Президент вновь обратился к председателю Верховной Рады Дмитрия Разумкова с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа, после Дня Независимости Украины.

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Также сообщается, что председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин отметил снижение сбережений украинцев на 6% в первом полугодии 2020 года. Поэтому, по мнению Данилишина, Раде следует принять президентский законопроект.

"Повышение минимальной заработной платы так или иначе повысит доходы и, соответственно, увеличит возможность сбережений. Поэтому повышение минимальной заработной платы даже в озвученной величины необходимо и целесообразно в этот момент", - отметил глава Совета НБУ.

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Напомним, с января 2020 года минимальная зарплата в Украине составляет 4723 гривни. В 2019 году "минималка" была на уровне 4173 грн, в 2018 году – 3723 грн.

Недавно Кабмин по поручению президента Владимира Зеленского запланировал три повышения минзарплаты. После этого Зеленский подал на рассмотрение в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2020 год. Документ предусматривает увеличение размера минимальной заработной платы до 5 тыс. гривен с 1 сентября текущего года.

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