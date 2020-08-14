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"Важно немного поддержать людей": Зеленский попросил Раду поднять минималку

14 августа, 11:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Рост минимальной зарплаты в Украине планируют провести в три этапа

Планируемое с 1 сентября повышение минимальной заработной платы до 5 тыс. гривен будет лишь первым шагом. А в течение 2021 должны быть реализованы следующие этапы повышения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, призвав Верховную Раду принять соответствующий проект закона, сообщила пресс-служба главы государства.

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"Уверен, что депутаты проголосуют законопроект, поданный от президента Украины, за увеличение минимальной заработной платы до пяти тысяч гривен. Затем второй этап этой программы – увеличение с 2021 года до шести тысяч гривен. И на протяжении 2021 года будет третья часть – мы увеличим до шести с половиной тысяч гривен", – сказал глава государства.

По его словам, после повышения минимальной заработной платы вырастут доходы работников бюджетной сферы: учителей, медиков, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате.

"Это определенные шаги в направлении действительно цивилизованного уровня жизни в Украине. Карантин продолжается, но после серьезной паузы, когда более двух месяцев не работали ни предприниматели, ни ФОПы, многие государственные предприятия, сейчас очень важно немного поддержать людей", – отметил Зеленский.

Президент вновь обратился к председателю Верховной Рады Дмитрия Разумкова с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа, после Дня Независимости Украины.

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Также сообщается, что председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин отметил снижение сбережений украинцев на 6% в первом полугодии 2020 года. Поэтому, по мнению Данилишина, Раде следует принять президентский законопроект.

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"Повышение минимальной заработной платы так или иначе повысит доходы и, соответственно, увеличит возможность сбережений. Поэтому повышение минимальной заработной платы даже в озвученной величины необходимо и целесообразно в этот момент", - отметил глава Совета НБУ.

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Напомним, с января 2020 года минимальная зарплата в Украине составляет 4723 гривни. В 2019 году "минималка" была на уровне 4173 грн, в 2018 году – 3723 грн.

Недавно Кабмин по поручению президента Владимира Зеленского запланировал три повышения минзарплаты. После этого Зеленский подал на рассмотрение в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2020 год. Документ предусматривает увеличение размера минимальной заработной платы до 5 тыс. гривен с 1 сентября текущего года.

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