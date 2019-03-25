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"Вечно вакантная" свинина: эксперт объяснил, что не так с торговыми квотами ЕС для Украины

Сегодня, 19:23

Добиться расширения квот дипломатическим путем – невозможно, уверен специалист

Фото: AFP
"Вечно вакантная" свинина: эксперт объяснил, что не так с торговыми квотами ЕС для Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/90e/8b9/5c990e8b9ad63.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/90e/8b9/5c990e8b9ad63.jpg Экономика Добиться расширения квот дипломатическим путем – невозможно, уверен специалист

Украина по итогам 2018 года не использовала восемь квот на поставку товаров в Европейский Союз (ЕС). Не выбранными до конца остались тарифные квоты на сахарные сиропы, обработанную продукцию из масла, мясо баранины и говядины. Осталась "вакантной" и основная, и дополнительная квота на свинину.

Вместе с тем регулярно исчерпываются украинскими производителями квоты на одни и те же позиции – мед, пшеницу и соки.

По словам генерального директора Украинской аграрной конфедерации (УАК) Павла Коваля, все зависит от насыщенности тем или иным товаром внутреннего рынка.  

"Если продукт в Украине производится в достаточных объемах, тогда украинский производитель ищет импортера в ЕС, согласовывает стандарты качества, оформляет все необходимые сертификаты происхождения, понимает, по какой цене импортер в ЕС будет закупать данную продукцию… Выигрывают квоту те, у кого самый высокий уровень технологий и самая низкая себестоимость", – говорит он.  

Поэтому "мясные" квоты ЕС для Украины всегда вакантны – ведь проблемы с производством мяса и поголовьем скота на внутреннем рынке усугубляются.

"Это продукты, по которым в отрасль давно не поступают инвестиции, поскольку на внутреннем рынке покупательская способность на данную продукцию недостаточна", – объясняет Коваль.

Однако добиться расширения квот по выгодным для себя позициям дипломатическими мерами – очень тяжело, и не только Украине.

"Чехи быстро исчерпывали квоту на продукцию свиноводства, а ЕС не соглашался расширять квоту. Они не получили большей квоты для себя… В прошлом году для нас добавили квоту по зерну кукурузы. Не потому что мы настаивали, а потому что у них возник дефицит на определенный объем кукурузы, и они нам позволили ее дополнительно поставить", – отметил Коваль.

Специалист считает, что Украине следует расширять географию поставок и искать другие рынки, кроме Европейского Союза.

Напомним, ранеее что Аграрный союз Украины обратился к представителю ЕС в Украине Хьюгу Мингарелли, вице-премьер-министру Степану Кубиву и исполняющей обязанности министра аграрной политики и продовольствия Ольге Трофимцевой с призывом увеличить квоты на поставки томатной пасты в Европейский Союз.

В 2019 году Украина уже исчерпала четыре квоты на беспошлинный экспорт в рамках зоны свободной торговли с ЕС. Речь идет о квотах на сахармед, виноградный и яблочный сок, а также дополнительной квоте на кукурузу.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, сколько украинских компаний активно работают на европейском рынке:

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Тег экспорт, ЕС, Украина, ЗСТ, квоты, внешняя торговля, свободная торговля

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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