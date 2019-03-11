Великий пост: сколько будет стоить правильный рацион для украинцев
Мы решили сравнить цены на обычные и постные блюда
С сегодняшнего дня блинов нельзя. Начинается Великий пост. На ближайшие семь недель верующие должны пересмотреть свое меню. Вместо мяса и молочки есть овощи, бобовые и крупы. Правда, говорят диетологи, такие строгие ограничения для некоторых будут вредны. "Сегодня" выясняли, как правильно входить в Великий пост, а также посчитали, сколько он будет стоить.
В пакете киевлянки Татьяны овощи, немного фруктов, а еще сыр и свинина. Женщина стоит в очереди за колбасой, говорит, пост не соблюдает – сложно и морально и материально.
"А цены на рыбу видели? А чем можно в пост еще кормиться? А дети хотят тоже есть, а дети не едят рыбу допустим ту, которая у нас. Или едят ту, которая красная, а на нее денег нету", – сетует Татьяна Валентинова.
А вот Нина Мисюревич пост одобряет, говорит, дополнительные овощи в рационе это всегда плюс для организма. Правда, сама его не соблюдает, мол, с бешеным графиком нет времени готовить постные блюда.
"Поститься правда надо, но не постимся. Такой ведем образ жизни – с работы на работу. Просто нет времени", – говорит Нина Мисюревич.
И продавец Ольга жалуется – в период поста спрос на мясные продукты все же ощутимо падает.
"Продажи упали процентов на 30 со 100. Все-таки люди скорее всего за здоровый образ жизни. Тем более в основном сейчас берут фрукты, овощи, каши", – признается Ольга.
Для тех, кто работает физически – животный белок заменят спаржа, брокколи, нут, чечевица и миндаль. Пожилым людям необходимо включить в рацион лен и тыквенные семечки.
Для тех, кто ежедневно занимается умственной деятельностью – диетологи советуют употреблять легкие углеводы. Подойдут хурма, бананы и виноград. Правда не более трех фруктов в день.
По просьбе корреспондентов "Сегодня" диетолог Лариса Бойченко составляет для зрителей постное меню.
Что мы обязательно покупаем – это цельнозерновые крупы – это как правило завтрак. Ищем в магазинах замороженные ягоды, которые обязательно добавим в кашу. На второй завтрак подойдут фрукты, на обед – овощной суп. Завершить день лучше запеченными овощами. Резко переходить на один хлеб и воду не стоит.
"Если человек слаб, или это ребенок или человек болен – хроническое заболевание какое-то, тогда ограничение как минимум белка животного происхождения, я имею ввиду мяса, для этого человека уже будет пост, и это будет очень полезным. Люди поздоровее, помоложе могут исключить абсолютно весь белок из организма", – рассказывает диетолог Лариса Бойченко.
Сама Лариса постится уже более десяти лет, говорит, кроме духовного очищения, лучше себя чувствует. А еще это выгодно для кошелька.
Мы решили сравнить цены на обычные и постные блюда.
Капуста – 16 гривен килограмм, лук – в среднем 13 гривен. Картофель по восемь, морковь по девять. Стоимость постного борща не более 55 гривен за кастрюлю. В стоимость классического борща добавляем свинину, по 100 гривен за килограмм – цена автоматически возрастает до 155 грн.
Цельнозерновая каша по 23 грн за упаковку с фруктами или орехами по 50 гривен за 100 граммов обойдется в 80 гривен. Зато с курицей или свининой стоимость этой же каши едва или не 100 гривен.
Диетологи говорят, добавление в рацион экзотических фруктов или несезонных овощей не превысит цену на мясо. Единственный недостаток поста – нехватка времени на разработку и приготовления нового меню.
Напомним, сегодня начался Великий пост в 2019 году. Если вы или кто-то из членов вашей семьи решили поститься в этом году, вам будет полезна информация о датах Великого поста в 2019 году, а также о продуктах и основных правилах питания в этот период.
Напомним, согласно православному календарю, Пасха 2019 будет праздноваться 28 апреля. Накануне завершается Великий пост, который является серьезной подготовкой для всех верующих к светлому празднику Воскресенья Христова.
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