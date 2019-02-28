Венесуэла борется с нефтяными санкциями США: аналитики заметили успех

Каракас замещает американский рынок другими экспортными направлениями

Фото: AFP

Венесуэла борется с нефтяными санкциями США: аналитики заметили успех //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/53a/02d/5c653a02d8568.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/53a/02d/5c653a02d8568.jpg 2019-02-28T11:06:00+02:00 Экономика Каракас замещает американский рынок другими экспортными направлениями

Венесуэла смогла нарастить поставки нефти в Индию и ряд стран Европы, тем самым компенсируя последствия нефтяных санкций США против Венесуэлы и потерю американского рынка. Об этом заявил министр нефти страны Мануэль Кеведо.

При этом данные компаний, отслеживающих движение танкеров, до некоторой степени подтверждают его слова, пишет The Wall Street Journal. Однако аналитики считают, что правительству президента Николаса Мадуро будет трудно получить достаточную прибыль от продаж в другие регионы и одновременно противостоять давлению США.

По словам Кеведо, нефтяной экспорт Венесуэлы в феврале составлял около 1,2 млн баррелей в сутки (б/с). Вместе с тем компания Kpler, отслеживающая движение грузовых судов, дает более низкую оценку – 1,1 млн б/с, на 247 тыс. б/с меньше, чем годом ранее. Kpler также подсчитала, что санкции против госкорпорации Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) сократили суточный объем экспорта венесуэльской нефти в США до 149 тыс. б/с в феврале по сравнению с 484 тыс. б/с в январе.

Продажи нефти существующим клиентам Венесуэлы в Европе, включая Испанию и Швецию, продолжались в феврале без перебоев, сообщил немецкий сайт FleetMon. Поставки в Великобританию увеличились на 11 тыс. б/с, отмечает Kpler. Вместе с тем экспорт венесуэльской нефти в Китай сократился наполовину – до 155 тыс. б/с. Венесуэла поставляла нефть в Китай преимущественно в качестве оплаты за ранее полученные от Пекина кредиты.

Доказанные запасы нефти Венесуэлы являются самыми большими в мире – 303 млрд баррелей, тогда как у крупнейшего мирового экспортера Саудовской Аравии, по оценкам, 268 млрд баррелей.

Напомним, США ввели санкции, направленные на ограничение нефти из Венесуэлы, с тем, чтобы перенаправить нефтяные доходы от режима Мадуро лидеру оппозиции Хуану Гуайдо. При этом Штаты не стали вводить ограничения на использование транспортных и банковских услуг в связи с торговлей венесуэльской нефтью в отличие от более жесткой модели, примененной в санкциях против Ирана.

После этого в Мексиканском заливе застряла "флотилия" нефтетанкеров, на которых находилось 7 млн ​​баррелей венесуэльской нефти. Существенная часть этого топлива была закуплена до вступления в силу нефтяных санкций США и владельцы черного золота не могли найти новых покупателей.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. При этом по всей стране начались демонстрации и стычки митингующих с силовиками. Погибли десятки людей. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы, за исключением Мексики, Организация американских государств, ряд других государств.

При этом на днях европейских депутатов не пустили в Венесуэлу:

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