Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,99
30,73
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Венесуэла борется с нефтяными санкциями США: аналитики заметили успех

Сегодня, 11:06

Каракас замещает американский рынок другими экспортными направлениями

Фото: AFP
Венесуэла борется с нефтяными санкциями США: аналитики заметили успех //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/53a/02d/5c653a02d8568.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/53a/02d/5c653a02d8568.jpg Экономика Каракас замещает американский рынок другими экспортными направлениями

Венесуэла смогла нарастить поставки нефти в Индию и ряд стран Европы, тем самым компенсируя последствия нефтяных санкций США против Венесуэлы и потерю американского рынка. Об этом заявил министр нефти страны Мануэль Кеведо.

При этом данные компаний, отслеживающих движение танкеров, до некоторой степени подтверждают его слова, пишет The Wall Street Journal. Однако аналитики считают, что правительству президента Николаса Мадуро будет трудно получить достаточную прибыль от продаж в другие регионы и одновременно противостоять давлению США.

По словам Кеведо, нефтяной экспорт Венесуэлы в феврале составлял около 1,2 млн баррелей в сутки (б/с). Вместе с тем компания Kpler, отслеживающая движение грузовых судов, дает более низкую оценку – 1,1 млн б/с, на 247 тыс. б/с меньше, чем годом ранее. Kpler также подсчитала, что санкции против госкорпорации Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) сократили суточный объем экспорта венесуэльской нефти в США до 149 тыс. б/с в феврале по сравнению с 484 тыс. б/с в январе.

Продажи нефти существующим клиентам Венесуэлы в Европе, включая Испанию и Швецию, продолжались в феврале без перебоев, сообщил немецкий сайт FleetMon. Поставки в Великобританию увеличились на 11 тыс. б/с, отмечает Kpler. Вместе с тем экспорт венесуэльской нефти в Китай сократился наполовину – до 155 тыс. б/с. Венесуэла поставляла нефть в Китай преимущественно в качестве оплаты за ранее полученные от Пекина кредиты.

Доказанные запасы нефти Венесуэлы являются самыми большими в мире – 303 млрд баррелей, тогда как у крупнейшего мирового экспортера Саудовской Аравии, по оценкам, 268 млрд баррелей.

Напомним, США ввели санкции, направленные на ограничение нефти из Венесуэлы, с тем, чтобы перенаправить нефтяные доходы от режима Мадуро лидеру оппозиции Хуану Гуайдо. При этом Штаты не стали вводить ограничения на использование транспортных и банковских услуг в связи с торговлей венесуэльской нефтью в отличие от более жесткой модели, примененной в санкциях против Ирана. 

После этого в Мексиканском заливе застряла "флотилия" нефтетанкеров, на которых находилось 7 млн ​​баррелей венесуэльской нефти. Существенная часть этого топлива была закуплена до вступления в силу нефтяных санкций США и владельцы черного золота не могли найти новых покупателей.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. При этом по всей стране начались демонстрации и стычки митингующих с силовиками. Погибли десятки людей. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы, за исключением Мексики, Организация американских государств, ряд других государств.

При этом на днях европейских депутатов не пустили в Венесуэлу:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег нефть, Венесуэла, США, поставки, санкции, экспорт нефти

Вы сейчас просматриваете новость " Венесуэла борется с нефтяными санкциями США: аналитики заметили успех". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Цены на нефть резко подскочили после снижения

Вчера, 13:13

Рынок поддержали новости из США и ожидания по объемам добычи черного золота

В Канаде сошли с рельсов 37 вагонов-цистерн с нефтью

17 февраля, 02:49

В результате инцидента произошел разлив нефти

ОПЕК ухудшил прогноз по мировому спросу на нефть

13 февраля, 11:47

Экспортеры ждут роста, но повышение замедлится на 50 тысяч баррелей

Экспортеры нефти рекордно урезали добычу – ОПЕК

12 февраля, 15:50

Сильнее всего производство черного золота сократилось в Саудовской Аравии

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

Зеленский рассказал о том, как будет решать конфликт на Донбассе

Евровидение-2019: MARUV сделала громкое заявление

И на экране, и в жизни: украинские актёры сыграли свадьбу 

США определились, кого поддержат на выборах в Украине

Боевики пытались убить Путина: реакция Кремля на покушение

Семь привычек, которые выдают людей, склонных к измене

''Его вынесут!'' Гордон заявил, что надо идти на беседу с Путиным

Каждый имеет право ошибаться: Узелков намекнул на причину развода

Кто заказал Зеленского: в деле атаки замешан Пупс, - Дубинский
Загрузка...

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

Вчера, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

Помощь с работой и новые соцстандарты: как правительство хочет бороться с бедностью

26 февраля, 07:51

Годовой план выполнения "Стратегии по преодолению бедности" включает пересчет прожиточного минимума и развитие услуг для жителей села

Какой будет пленарная неделя Верховной Рады: язык, учения, военкоматы

26 февраля, 07:38

Заложникам хотят назначить выплаты, а Кабмин хочет штрафов на выборах

От чего больше всего испытывают стресс украинцы: результаты исследования

26 февраля, 06:54

Мужчины страдают от безработицы, а женщины — от несправедливости

Ани Лорак впервые после развода заметили с новым мужчиной

Как Хейден Панеттьер изменилась после разрыва с Коичко (фото)

Путин заигрался: еще одна страна выступила против России