Венесуэлу ждет инфляция в миллион процентов: МВФ опубликовал пугающий прогноз

Фонд сравнил ситуацию в стране с проблемами Германии начала 20-го века

Уровень инфляции в Венесуэле достигнет миллиона процентов в конце 2018 года. Такой прогноз опубликовал Международный валютный фонд (МВФ). Фонд также подчеркивает, что Венесуэла находится в глубоком экономическом и социальном кризисе.

"Мы прогнозируем рост инфляции до 1000000% к концу 2018 года. Это свидетельствует о том, что ситуация в Венесуэле аналогичная той, что была в Германии в 1923 году или в Зимбабве в конце 2000-х годов", – прогнозирует Фонд.

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В 2018 году ВВП страны упадет примерно на 18%, отмечают в МВФ.

"Третий год подряд снижение ВВП страны выражается двузначными цифрами", – указали в МВФ.

Причиной падения экономики стало значительное снижение добычи нефти, считают аналитики.

"Падение экономической активности, гиперинфляция и дальнейшее ухудшение уровня предоставления общественных благ (здравоохранение, электро- и водоснабжения, сфера транспорта и безопасности), а также нехватка продовольствия по субсидированным ценам привели к огромным миграционных потоков, что усилит побочные последствия для соседних стран", – отметили в МВФ.

Напомним, в мае 2018 года инфляция в Венесуэле превысила 24 500% в годовом исчислении. Об этом сообщил глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман, так как официальные данные о росте цен в Венесуэле не публикуются уже несколько лет.

Правительство Венесуэлы в апреле-2018 в очередной раз подняло минимальную зарплату. С учетом средств, выделяемых на приобретение продовольственных товаров, минимальный гарантированный доход работающего гражданина составил 2,55 млн боливаров. В то же время, согласно подсчетам экспертов из неправительственных организаций, стоимость продуктового набора на месяц для семьи из трех человек составила 120 миллионов боливаров.

Тяжелое положение в стране вынуждает многих граждан Боливарианской Республики эмигрировать. В настоящее время только на территории соседней Колумбии находятся более 800 тыс. венесуэльцев.

При этом президент страны Николас Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не объявит дефолт. По мнению Мадуро, страна является жертвой "экономического преследования", несмотря на доскональное выполнение ею всех обязательств по внешним выплатам.