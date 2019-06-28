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Венгрия ищет пути транзита газа в обход Украины

28 июня, 16:00

Власти страны боятся остаться без российского голубого топлива с 2020 года

Фото: "Укртранснафта" / Facebook
Фото: "Укртранснафта" / Facebook.

Венгрия, которая уже договорилась с Россией о поставках газа без транзита через Украину, продолжает искать все возможные варианты доставки и создания запасов российского природного газа на случай, если РФ прекратит использование украинской ГТС. 

В частности, планируется строительство  сербско-венгерского трансграничного газопровода, о чем рассказал министр внешней торговли и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. 

14 июня в Будапеште он и министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербской Республики Александр Антич подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве при строительстве и будущей эксплуатации трансграничного венгерско-сербского интерконнектора для транспортировки природного газа, пишет ZN.UA.

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Комментируя документ венгерскому информагентству MTI, Петер Сийярто заявил, что гарантированное газоснабжение для его страны - вопрос национальной стратегии и национальной безопасности.

Министр напомнил, что между Россией и Украиной еще не заключен договор о транзите газа на 2020 год. В то же время и союзники Венгрии медлят с принятием таких решений, которые позволили бы стране покупать газ из новых источников, отметил Сийярто. В этих условиях, по мнению венгерского министра, наиболее реальную перспективу его стране дает южное направление — Турция- Болгария – Сербия.

В сентябре Венгрия и Сербия намерены разработать процедуру развития трансграничного сообщения, исходя из максимума транспортировки 10 млрд кубометров газа в год.

Напомним,украинско-российский контракт о транзите газа в Европу истекает в конце 2019 года. Украина настаивает на заключении нового контракта по европейским правилам, а Россия заявляет о невозможности такого варианта и выдвигает свои условия, в числе которых, например, и "прощение" Украиной штрафа, наложенного на "Газпром" Стокгольмским арбитражем. При этом в "Нафтогазе" регулярно предупреждают, что Москва может начать новую газовую войну:


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Тег газ, Россия, Венгрия, Сербия, ГТС, Украина, транзит газа, Сийярто

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