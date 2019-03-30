Венгрия нашла замену российскому газу: труба пойдет в обход Украины

Из-за нестабильной ситуации вокруг поставок газа после 2019 года Будапешт нашел нового экспортера "голубого топлива"

Фото: AFP

Венгрия нашла замену российскому газу: труба пойдет в обход Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f4f/cca/5c9f4fcca5371.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f4f/cca/5c9f4fcca5371.jpg 2019-03-30T13:15:40+02:00 Экономика Из-за нестабильной ситуации вокруг поставок газа после 2019 года Будапешт нашел нового экспортера "голубого топлива"

Министры иностранных дел Венгрии и Азербайджана Петер Сийярто и Парвиз Шахбазов согласовали создание рабочей группы, которая будет заниматься подготовкой к транспортировке азербайджанского газа с 2021 года.

Предполагается, что газопровод будет идти в обход Украины. Такое решение, по словам главы венгерского МИД, основано на масштабах влияния, которое оказывает на центральноевропейский регион конфликт между Россией и Украиной.

Кроме того, он напомнил о том, что "Газпром" и "Нафтогаз" до сих пор не подписали контракт о транзите газа после 2019 года.

"Это является особенно серьезным вызовом для Венгрии ввиду того, что более половины импорта российского газа в Венгрию поступает через Украину", – заявил Сийярто.

По его словам, соглашение с Азербайджаном будет способствовать усилению энергетической безопасности Венгрии и диверсификации поставок газа.

Напомним, что на прошлой неделе Россия и Венгрия заключили соглашение о поставках природного газа после 2019 года независимо от того, будет ли подписан новый контракт на транзит газа через территорию Украины.

Кроме того, венгерский посол в РФ утверждает, что его страна не против присоединиться к газопроводу "Турецкий поток", который должен поставлять природный газ в страны южной и юго-восточной Европы в обход Украины.

Мы также писали, что принимать газ, который будет поступать из России по газопроводу "Турецкий поток", также согласился газотранспортный оператор Болгарии Bulgartransgaz.

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