Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Венгрия нашла замену российскому газу: труба пойдет в обход Украины

Сегодня, 13:15

Из-за нестабильной ситуации вокруг поставок газа после 2019 года Будапешт нашел нового экспортера "голубого топлива"

Фото: AFP
Венгрия нашла замену российскому газу: труба пойдет в обход Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f4f/cca/5c9f4fcca5371.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f4f/cca/5c9f4fcca5371.jpg Экономика Из-за нестабильной ситуации вокруг поставок газа после 2019 года Будапешт нашел нового экспортера "голубого топлива"

Министры иностранных дел Венгрии и Азербайджана Петер Сийярто и Парвиз Шахбазов согласовали создание рабочей группы, которая будет заниматься подготовкой к транспортировке азербайджанского газа с 2021 года.

Предполагается, что газопровод будет идти в обход Украины. Такое решение, по словам главы венгерского МИД, основано на масштабах влияния, которое оказывает на центральноевропейский регион конфликт между Россией и Украиной.

Кроме того, он напомнил о том, что "Газпром" и "Нафтогаз" до сих пор не подписали контракт о транзите газа после 2019 года.

"Это является особенно серьезным вызовом для Венгрии ввиду того, что более половины импорта российского газа в Венгрию поступает через Украину", – заявил Сийярто.

По его словам, соглашение с Азербайджаном будет способствовать усилению энергетической безопасности Венгрии и диверсификации поставок газа.

Напомним, что на прошлой неделе Россия и Венгрия заключили соглашение о поставках природного газа после 2019 года независимо от того, будет ли подписан новый контракт на транзит газа через территорию Украины.

Кроме того, венгерский посол в РФ утверждает, что его страна не против присоединиться к газопроводу "Турецкий поток", который должен поставлять природный газ в страны южной и юго-восточной Европы в обход Украины.

Мы также писали, что принимать газ, который будет поступать из России по газопроводу "Турецкий поток", также согласился газотранспортный оператор Болгарии Bulgartransgaz.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег газ, Азербайджан, Венгрия, газопровод, поставки газа

Вы сейчас просматриваете новость " Венгрия нашла замену российскому газу: труба пойдет в обход Украины". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Болгария ищет в Черном море замену российскому газу

27 марта, 19:31

Страна начнет разведку газа и нефти у своего Черноморского побережья при помощи Shell

В Европе заявили о возможности остановки "Северного потока – 2"

17 марта, 12:53

Манфдер Вебер назвал российского газопровода сугубо политическим проектом, который идет вразрез с интересами Евросоюза

Строители "Северного потока – 2" признали, что эта "труба" не заменит ГТС Украины

25 марта, 14:39

Российский газопровод для Европы является "дополнительной инфраструктурой"

В Бундестаге обсудят будущее "трубы" в обход Украины

12 февраля, 19:19

Немецкие "зеленые" инициировали дискуссии в парламенте на тему "Северного потока-2"

Сербия нашла замену российскому газу

11 февраля, 16:11

Правительство составило список альтернативных источников голубого топлива, на первом месте – Азербайджан

Германия ищет замену российскому газу: есть три проекта

12 февраля, 15:56

Берлин активно изучает проекты, которые помогут диверсифицировать поставки голубого топлива в страну

Анна Михалкова рассказала, почему стыдилась своей мамы

Паралимпийка Бренне Хакаби снялась для журнала. Фото

NIKITA LOMAKIN рассказал об отношениях с Тиной Кароль

Эксперты назвали идеальный суп, нормализующий кровяное давление

Жена Малкина: "У мужа очень уютный XL". Фото

Лиза Галкина записала рэп про Аллу Пугачеву

Бронебойная роскошь: джип с характером самого настоящего танка

Упражнения для бегунов: отлично прорабатывают мышцы спины и ног

Сергей Палкин: «Этот результат — наша общая беда»

Владимир Брынзак: «Приняли решение доверять своим специалистам»
Загрузка...

Брексит: Британия идет на самый плохой вариант

Сегодня, 07:39

Парламент Соединенного Королевства снова провалил голосование по "цивилизованному" выходу из ЕС

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:18

В понедельник, 1 апреля осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Домашних насильников в Украине будут вносить в специальный реестр

Сегодня, 07:00

Кабмин создает реестр случаев домашнего насилия. Юрис­ты опасаются утечки данных

5 лет аннексии Крыма: каких судостроительных заводов лишилась Украина и к чему это привело

28 марта, 06:40

На заводах Крыма делают ракеты и корабли флоту РФ. Эксперты: работу тормозят санкции

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой

«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева заговорила о разводе сестры

Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы