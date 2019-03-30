Венгрия нашла замену российскому газу: труба пойдет в обход Украины
Из-за нестабильной ситуации вокруг поставок газа после 2019 года Будапешт нашел нового экспортера "голубого топлива"
Министры иностранных дел Венгрии и Азербайджана Петер Сийярто и Парвиз Шахбазов согласовали создание рабочей группы, которая будет заниматься подготовкой к транспортировке азербайджанского газа с 2021 года.
Предполагается, что газопровод будет идти в обход Украины. Такое решение, по словам главы венгерского МИД, основано на масштабах влияния, которое оказывает на центральноевропейский регион конфликт между Россией и Украиной.
Кроме того, он напомнил о том, что "Газпром" и "Нафтогаз" до сих пор не подписали контракт о транзите газа после 2019 года.
"Это является особенно серьезным вызовом для Венгрии ввиду того, что более половины импорта российского газа в Венгрию поступает через Украину", – заявил Сийярто.
По его словам, соглашение с Азербайджаном будет способствовать усилению энергетической безопасности Венгрии и диверсификации поставок газа.
Напомним, что на прошлой неделе Россия и Венгрия заключили соглашение о поставках природного газа после 2019 года независимо от того, будет ли подписан новый контракт на транзит газа через территорию Украины.
Кроме того, венгерский посол в РФ утверждает, что его страна не против присоединиться к газопроводу "Турецкий поток", который должен поставлять природный газ в страны южной и юго-восточной Европы в обход Украины.
Мы также писали, что принимать газ, который будет поступать из России по газопроводу "Турецкий поток", также согласился газотранспортный оператор Болгарии Bulgartransgaz.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Венгрия нашла замену российскому газу: труба пойдет в обход Украины". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Болгария ищет в Черном море замену российскому газу
Страна начнет разведку газа и нефти у своего Черноморского побережья при помощи Shell
Строители "Северного потока – 2" признали, что эта "труба" не заменит ГТС Украины
Российский газопровод для Европы является "дополнительной инфраструктурой"
В Бундестаге обсудят будущее "трубы" в обход Украины
Немецкие "зеленые" инициировали дискуссии в парламенте на тему "Северного потока-2"
Сербия нашла замену российскому газу
Правительство составило список альтернативных источников голубого топлива, на первом месте – Азербайджан