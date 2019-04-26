Венгрия прокомментировала приостановку транзита российской нефти по "Дружбе"

В Венгрии сообщили о достаточных запасах нефти

Фото: REUTERS / Brendan McDermid.

Правительство Венгрии заявило о готовности использовать свои стратегические запасы, чтобы компенсировать нефть, недопоставленную по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на государственного секретаря по энергетике Венгрии Питера Кадеряка.

Он рассказал, что пока Будапешт может не прибегать к стратегическим запасам, используя "альтернативные решения". При этом он не уточнил, какие именно.

Кадеряк добавил, что правительство обсуждает с крупнейшей нефтегазовой компанией Венгрии MOL дальнейшие действия.

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В свою очередь в MOL сообщили, что приостановка Венгрией поставок российской нефти по "Дружбе" не повлияла на снабжение страны нефтью и работу венгерского нефтеперерабатывающего завода из-за накопленных запасов.

"Приостановка не влияет на работу нефтеперерабатывающих заводов MOL, поскольку мы можем снабжать их через Адриатический нефтепровод, а также из наших уже существующих запасов. Соответственно, качество топлива в Венгрии останется отличным", – сообщили в компании.

Напомним, 19 апреля "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. Из-за возникших проблем Беларусь остановила экспорт бензина и дизеля в Украину, Польшу и страны Балтии.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. Подробнее читайте в статье "Сегодня": "Дефицита топлива не будет: эксперт успокоил автолюбителей".

26 апреля в Минске состоялись экстренные переговоры представителей Украины, Беларуси, РФ и Польши в Минске, по итогам которых гендиректор "Укртранснафты" Николай Гавриленко сообщил, что стороны определили технические мероприятия по возобновлению транзита нефти.

В свою очередь советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин заявил, что в России возбудили уголовное дело по факту загрязнения нефти. По его словам, оно "было умышленным".

Видео: Reuters

Нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии. Таким образом, после остановки транзита через Украину и Польшу работа нефтепровода фактически заблокирована.

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