Верховная Рада ввела обязательную индексацию размера алиментов

Верховная Рада в первый день работы четвертой сессии приняла в целом законопроект №3112 о внесении изменений в закон "Об исполнительном производстве" относительно индексации размера алиментов. Соответствующее решение поддержал 321 нардеп.

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"Индексация размера алиментов, определенного в твердой денежной сумме, производится, если иное на предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка, исполнителем в установленном Кабинетом министров порядке. Индексация алиментов производится ежегодно, начиная со второго года после определения размера алиментов", - говорится в тексте законопроекта.

В сопроводительной записке к документу говорится, что основной задачей проекта закона является улучшение материального положения лиц, путем индексации размера алиментов на их содержание.

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По мнению авторов закона, его принятие позволит оперативно, "во внесудебном порядке, хотя бы частично возмещать лицу денежные средства на подорожание потребительских товаров и услуг, что особенно важно для детей и реализации их потребностей во всестороннем духовном и физическом развитии, а также для обеспечения надлежащего уровня жизни, питания, воспитания и тому подобное".

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"Задачами принятия законопроекта также является устранение коллизий в законодательстве и частичное уменьшение нагрузки на местные общие суды и соответствующие суды апелляционной и кассационной инстанций", – говорится в пояснительной записке.

Напомним, что в Украине два года назад запустили программу "Чужих детей не бывает", благодаря которой решается вопрос выплаты алиментов.

Юристы рассказали новостям "Сегодня", что самым действенным средством воздействия оказалась возможность временного ограничения должника в праве выезда за границу. Не выпускать неплательщиков за границу помогает Единый реестр должников, который содержит информацию о более чем 165 тыс. должников по алиментам.

Немало случаев, когда не выпускают даже тех, кто хотел выехать на заработки. В итоге гражданам приходится платить.

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