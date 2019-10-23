Верховный суд России обязал Украину выплатить 112 млн долл по делу "Укртатнафты"

Верховный суд России пришел к выводу, что оснований для пересмотра

Верховный суд России. Фото: supcourt.ru

Верховный суд России отклонил кассационную жалобу Украины, в которой оспариваются решения судов нижестоящих инстанций по спору о компенсации российской нефтяной компании "Татнефть" на сумму 112 млн долл. и процентов в рамках дела "Укртатнафты", говорится в материалах суда.

Украина оспаривала решение Арбитражного суда Ставропольского края, вынесенное в марте 2019 года, и постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 21 июня по тому же делу. В жалобе Киев указывал на нарушение судами норм материального и процессуального права.

Между тем Верховный суд России пришел к выводу, что оснований для пересмотра вышеупомянутых решений нет.

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"Татнефть" начала арбитражное разбирательство против Украины в 2008 году. Разбирательство касается компании "Укртатнафта", созданной в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Ранее 18,296% акций "Укртатнафты" принадлежало структурам, близким к "Татнефти", Минземимущества Татарстана владело 28,7788% акций, еще 8,6% акций принадлежало непосредственно "Татнефти". Однако в результате судебных разбирательств в Украине доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена.

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В 2014 году международный арбитраж вынес решение в пользу "Татнефти" и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере 112 млн долл., а также проценты. С тех пор Украина в международных судах пытается оспорить данное решение.

Ранее мы писали, что все российское имущество "Укртатнафты" арестовали из-за долгов.

Напомним, 28 февраля 2018 года арбитраж вынес решение по транзитному контракту. Он удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух производств российская компания должна заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов с условием зачета 2,1 млрд долларов, который "Нафтогаз" уже получил в виде газа, поставленного в 2014 году.

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