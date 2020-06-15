Верховный Суд стал на сторону Нацбанка в споре по государственному ПриватБанку

15 июня Большая палата Верховного Суда частично удовлетворила кассационную жалобу Национального банка Украины, государственного ПриватБанка, который передает в казну 75% прибыли, и Министерства финансов на решения судов низших инстанций, которые отменяли решение НБУ о признании семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами.

На момент национализации ПриватБанка на счетах семьи Суркисов в финучреждении находилось свыше 1 млрд грн. Поскольку Суркисы во время работы временной администрации в ПриватБанке были признаны связанными лицами, их средства были конвертированы в капитал банка (процедура bail-in — техническая часть национализации). Акции банка в ходе национализации были выкуплены государством за 1 грн.

В мае 2017 года Окружной административный суд Киева по иску Суркисов признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании Суркисов связанными с ПриватБанком лицами.

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В ноябре 2017 года Киевский апелляционный админсуд подтвердил это решение и обязал ПриватБанк вернуть Суркисам деньги, находившиеся на их счетах до национализации.

Именно эти решения 15 июня и отменил Верховный Суд, постановив, что производства по ним закрыты.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Верховный суд Великобритании отказал в удовлетворении ходатайств, поданных экс-владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Бывшие собственники банка просили разрешить обжаловать решение Апелляционного суда от октября 2019 года, которое подтвердило юрисдикцию английского суда рассматривать иск ПриватБанка к экс-владельцам.

Напомним, ранее государственный ПриватБанк подал новый иск на 5,5 млрд долларов на Кипре против бывших владельцев, а также одного из топ-менеджеров и двух офшорных компаний. Банк требует возмещения убытков от схем, несущих признаки мошенничества и отмывания денег, которые, как утверждает банк, были совершены его бывшими акционерами.

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