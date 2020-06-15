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Верховный Суд стал на сторону Нацбанка в споре по государственному ПриватБанку

15 июня, 21:14

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Верховный Суд по делу ПриватБанке подтвердил законность обмена депозитов семьи Суркисов на акции банка

15 июня Большая палата Верховного Суда частично удовлетворила кассационную жалобу Национального банка Украины, государственного ПриватБанка, который передает в казну 75% прибыли, и Министерства финансов на решения судов низших инстанций, которые отменяли решение НБУ о признании семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами.

На момент национализации ПриватБанка на счетах семьи Суркисов в финучреждении находилось свыше 1 млрд грн. Поскольку Суркисы во время работы временной администрации в ПриватБанке были признаны связанными лицами, их средства были конвертированы в капитал банка (процедура bail-in — техническая часть национализации). Акции банка в ходе национализации были выкуплены государством за 1 грн.

В мае 2017 года Окружной административный суд Киева по иску Суркисов признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании Суркисов связанными с ПриватБанком лицами.

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В ноябре 2017 года Киевский апелляционный админсуд подтвердил это решение и обязал ПриватБанк вернуть Суркисам деньги, находившиеся на их счетах до национализации.

Именно эти решения 15 июня и отменил Верховный Суд, постановив, что производства по ним закрыты.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Верховный суд Великобритании отказал в удовлетворении ходатайств, поданных экс-владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Бывшие собственники банка просили разрешить обжаловать решение Апелляционного суда от октября 2019 года, которое подтвердило юрисдикцию английского суда рассматривать иск ПриватБанка к экс-владельцам.

Напомним, ранее государственный ПриватБанк подал новый иск на 5,5 млрд долларов на Кипре против бывших владельцев, а также одного из топ-менеджеров и двух офшорных компаний. Банк требует возмещения убытков от схем, несущих признаки мошенничества и отмывания денег, которые, как утверждает банк, были совершены его бывшими акционерами.

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НБУ суд ПриватБанк Григорий Суркис Игорь Суркис госбанки Верховный Суд Украины

Источник: Новое время

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