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Весь таможенный конфискат в Украине выставят на аукционы – Нефьодов

25 сентября, 14:07

Глава таможенной службы анонсировал торги на ProZorro

Максим Нефьодов

Максим Нефьодов / Фото: Кабинет министров Украины

Весь таможенный конфискат будет выставлен на продажу при помощи системы электронных аукционов "ProZorro.Продажи", через которую также проводится приватизация госимущества. Об этом заявил глава Государственной таможенной службы (ГТС) Украины Максим Нефьодов.

"Мое задание теперь – это дополнить систему [электронных аукционов], в том числе "ProZorro.Продажи", дополнительными активами для реализации. Первое, что могу пообещать, что мы выставим весь таможенный конфискат на "ProZorro.Продажи", – сказал Нефьодов.

Он также сообщил, что со времени запуска и функционирования системы Prozorro государственный бюджет уже пополнился более чем на 20 млрд грн.

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Напомним, 19 сентября Верховная Рада приняла закон № 1076 "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок", которым снижается уровень допороговых закупок в системе Prozorro до 50 тыс. грн с 200 тыс. грн.

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Также Нефьодов ранее сообщал о старте IT-аудита основных систем нового ведомства с целью определения "узких" мест и подготовки плана цифровой трансформации таможни до декабря 2019 года. Кроме того, Нефьодов отмечал, что рассчитывает на запуск новой Таможенной службы в начале октября. Ткже Нефьодов рассказал сайту "Сегодня", чего украинцы хотят от работы таможни:

Новости "Сегодня" писали, что система Prozorro существует в Украине уже несколько лет. Публичные закупки полностью перешли в электронную форму еще в августе 2016 года. По данным за 2018-й, за два года эта система помогла сэкономить 55,3 млрд грн государственных денег.

Подробнее читайте в статье – Первый государственный онлайн-магазин: как работает и кому будет полезен

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Источник: УНИАН

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