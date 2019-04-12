Весенние встречи МВФ и Всемирного банка: Маркарова назвала три глобальных тренда
По словам министра, влияние трендов наблюдается и в Украине
Миграция является одним из трех основных трендов, которые сегодня меняют реальность на глобальном уровне.
Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова на семинаре "Основные глобальные тренды и их влияние на программные рекомендации МВФ", который прошел в рамках ежегодных весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка (ВБ) в Вашингтоне (США), написала 12 апреля пресс-служба Минфина на своей странице в Facebook.
По словам министра, влияние трендов также наблюдается и в Украине.
"Первый тренд – это миграция. Миграция не только в смысле переселения людей, но и в смысле движения капитала и доходов. Если мы хотим "задержать" их в нашей экономике, то придется приложить совместные усилия, чтобы создать для этого условия. Мигрируют также и проблемы. Наши экономики стали очень связаны между собой, а, значит, и проблемы у нас становятся общими", – подчеркнула Маркарова.
Вторым глобальным трендом она назвала открытые данные. Глава Минфина добавила, что Украина достаточно динамично развивает это направление.
"При этом перед нами стоят проблемы, которые нужно решать вместе: эффективная защита данных и влияние огромных объемов информации на мировоззрение поколения, которое еще не может критически мыслить. И отсюда вытекает третий тренд – популизм, [который] заставляет нас думать, как противостоять тем, кто обещает быстрые решения вместо сложных, но необходимых реформ", – отметила в своем выступлении Маркарова.
Напомним, ежегодные весенние встречи МВФ и ВБ начались 8 апреля и завершатся 14 апреля. На них присутствует и украинская делегация.
Ранее сообщалось, что МВФ сохранил прогноз роста экономики Украины в 2019 году на уровне 2,7%. В 2020-м ожидается рост реального ВВП Украины на 3%. Среднегодовая инфляция в стране прогнозируется на уровне 8% в 2019 году и 5,9% в 2020-м.
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