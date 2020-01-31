Вести бизнес в Украине так же безопасно, как в Грузии: страновые риски снизились

Украину перевели в группу с более низкими страновыми рисками

/ Фото: Pixabay

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила оценку страновых рисков Украины и перевела ее из 7 в 6 группу страновых рисков. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

"Украину перевели из 7 в 6 группу страновых рисков в OECD. Это, конечно, очень мало, но все же риски, связанные с Украиной и украинскими компаниями, становятся меньше", – написал он.

Качка отметил, что это означает меньшую стоимость страхования, меньшие ставки кредитов, большие сроки и лимиты кредитных линий.

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"Проводить реформы и доводить их до ума – это очень классно", – написал торгпред.

Помимо Украины, в 6-й группе также находятся такие страны, как Беларусь, Грузия, Армения, Уганда, Шри-Ланка, Нигерия, Монголия.

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При этом ОЭСР ухудшила оценку страновых рисков ряда стран, в частности, перевела Алжир и Оман из 4-й группы в 5-ю, Тунис – из 5-й в 6-ю, а Иран и Туркменистан – из 6-й в 7-ю.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что, по данным Нацбанка, экономический рост ускорится с 3,3% в 2019 до 3,5% в 2020 году, а в последующие годы составит около 4%.

Напомним, Всемирный банк улучшил прогноз ВВП Украины. Рост валового внутреннего продукта Украины в 2020 году ускорится с 3,6% в 2019 году до 3,7%, а в 2021-2022 годах может составить до 4,2%.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% в последующие четыре года. Схожие цели предусматривает программа деятельности правительства на пять лет, подробнее о которой узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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