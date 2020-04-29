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Ветеранам в Украине выплатят разовую помощь: кто сколько получит

29 апреля, 16:46

Ксения Капустинская

Министр Лазебная объяснила, что суммы различаются в зависимости от категории получателя

Накануне майских праздников более миллиона ветеранов войны и жертв нацистских преследований получат ежегодную разовую денежную помощь. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная после заседания правительства 29 апреля.

В 2020 году сумма разовой помощи будет колебаться от 900 от 4120 гривен – в зависимости от категории получателя.

"Например, ветераны войны первой группы инвалидности получат 4120 гривен, второй группы – 3640 гривен, третьей группы – 3160 гривен", – сказала Лазебная.

Кроме того, выплату получат:

  • участники боевых действий – 1390 гривен;
  • лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, – 4120 гривен;
  • члены семей погибших, умерших инвалидов вследствие войны, женам/мужьям умерших участников боевых действий – 900 гривен.

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Всего на денежную помощь ветеранам выделили 1,3 млрд гривен. Все эти средства, по словам Лазебной, уже перечислены органам соцзащиты, а 843 тысячи ветеранов получили свои деньги по состоянию на 28 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне и Дню памяти и примирения выплатят материальную помощь 78 663 жителям столицы. Среди них – узники концлагерей, участники АТО и Революции Достоинства, а также члены их семей.

А о том, чего ждать на майские праздники в связи с всеукраинским карантином, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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