Вилкул: За два года можно создать 300 тысяч рабочих мест в легкой промышленности
Оппозиционер подчеркнул, что власть не только не помогает, но и мешает работать легкой промышленности
Александр Вилкул заявил, что за два года можно создать 300 тысяч рабочих мест в легкой промышленности, сообщает сайт Оппозизионного блока.
"У нас талантливые, работящие люди. И не все предприятия еще разрушены. У нас огромный потенциал развития страны", – заявил Александр Вилкул, народный депутат во время посещения производства "Днепркожгалантерея" в городе Днепр.
Оппозиционер подчеркнул, что власть не только не помогает, но и мешает работать легкой промышленности. Причина – давление проверяющих органов, высокие налоги, коррупция и отсутствие эффективных программ государственной поддержки.
"За последние пять лет стало работать очень сложно в связи с такой ситуацией в стране. Последние два месяца таможня просто не дает продыху. Мы не просим помощи – мы справляемся сами, но хотелось бы, чтобы просто не мешали. Очень тяжело, очень, выживать сегодня", – сказала Виктория Булах, директор ООО "Кожгалантерея".
Согласно рейтингу "Экономической свободы", Украина находится на 150 месте из 186 стран, на последнем месте в Европе. Александр Вилкул подготовил пакет предложений по поддержке легкой промышленности. Он включает в себя снижение налогового давления, государственные закупки у отечественного товаропроизводителя, развитие профильного образования.
"Я поддержу украинскую легкую промышленность, и украинцы будут одеваться в дешевую и качественную, новую украинскую одежду, а не в этот секонд-хенд, в который их одела нынешняя власть. И за первые два года минимум 300 тысяч людей, преимущественно, конечно же, женщины, получат хорошую высокооплачиваемую работу", – подчеркнул Александр Вилкул.
Ранее мы писали, что Вилкул на Парламентской Ассамблее ОБСЕ поднял вопрос Деоккупации Донбасса и восстановления мира в Украине. Лидер украинской оппозиции обсудил с европейскими партнерами План достижения мира дипломатическим путем и шаги по экономическому возрождению Украины.
Напомним, Александр Вилкул внес в Верховную Раду законопроект о снятии блокады Донбасса – экономической, транспортной, энергетической и социальной, что означает в том числе восстановление выплат пенсий и соцпособий всем жителям региона.
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