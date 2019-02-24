Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Вилкул: За два года можно создать 300 тысяч рабочих мест в легкой промышленности

Актуально
Сегодня, 22:30

Оппозиционер подчеркнул, что власть не только не помогает, но и мешает работать легкой промышленности

Фото: скриншот видео facebook.com/OleksandrVilkul
Фото: скриншот видео facebook.com/OleksandrVilkul.
Вилкул: За два года можно создать 300 тысяч рабочих мест в легкой промышленности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2fe/75e/5c72fe75efa83.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2fe/75e/5c72fe75efa83.jpg Экономика Оппозиционер подчеркнул, что власть не только не помогает, но и мешает работать легкой промышленности

Александр Вилкул заявил, что за два года можно создать 300 тысяч рабочих мест в легкой промышленности, сообщает сайт Оппозизионного блока.

"У нас талантливые, работящие люди. И не все предприятия еще разрушены. У нас огромный потенциал развития страны", – заявил Александр Вилкул, народный депутат во время посещения производства "Днепркожгалантерея" в городе Днепр.

Оппозиционер подчеркнул, что власть не только не помогает, но и мешает работать легкой промышленности. Причина – давление проверяющих органов, высокие налоги, коррупция и отсутствие эффективных программ государственной поддержки.

"За последние пять лет стало работать очень сложно в связи с такой ситуацией в стране. Последние два месяца таможня просто не дает продыху. Мы не просим помощи – мы справляемся сами, но хотелось бы, чтобы просто не мешали. Очень тяжело, очень, выживать сегодня", – сказала Виктория Булах, директор ООО "Кожгалантерея".

Согласно рейтингу "Экономической свободы", Украина находится на 150 месте из 186 стран, на последнем месте в Европе. Александр Вилкул подготовил пакет предложений по поддержке легкой промышленности. Он включает в себя снижение налогового давления, государственные закупки у отечественного товаропроизводителя, развитие профильного образования.

"Я поддержу украинскую легкую промышленность, и украинцы будут одеваться в дешевую и качественную, новую украинскую одежду, а не в этот секонд-хенд, в который их одела нынешняя власть. И за первые два года минимум 300 тысяч людей, преимущественно, конечно же, женщины, получат хорошую высокооплачиваемую работу", – подчеркнул Александр Вилкул.

Ранее мы писали, что Вилкул на Парламентской Ассамблее ОБСЕ поднял вопрос Деоккупации Донбасса и восстановления мира в Украине. Лидер украинской оппозиции обсудил с европейскими партнерами План достижения мира дипломатическим путем и шаги по экономическому возрождению Украины.

Напомним, Александр Вилкул внес в Верховную Раду законопроект о снятии блокады Донбасса – экономической, транспортной, энергетической и социальной, что означает в том числе восстановление выплат пенсий и соцпособий всем жителям региона. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег вилкул, рабочие места, легкая промышленность, Оппозиционный блок, Александр Вилкул

Вы сейчас просматриваете новость " Вилкул: За два года можно создать 300 тысяч рабочих мест в легкой промышленности". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Борис Колесников: Александр Вилкул – единственный, кто сможет построить новую Украину

Сегодня, 10:00

У Вилкула есть конкретный результат, говорит оппозиционный премьер

Александр Вилкул принял участие в праздновании 75-летия освобождения Кривого Рога от фашистских захватчиков

Вчера, 15:59

Традиционно в церемонии возложения цветов к монументу "Победа" и параде приняли участие тысячи жителей Кривого Рога

Александр Вилкул: Я обеспечу молодежь качественным образованием и работой с достойной заработной платой

22 февраля, 23:00

Оппозиционер подчеркнул, что молодые люди – это будущее страны, а от стартовых условий их деятельности зависит последующее развитие всего общества

Украина выбирает президента: главное за 21 февраля

21 февраля, 21:41

Порошенко молился за Украину, Тимошенко примерила 3D-булаву, Ляшко рассуждал, как возродить село, а Вилкул – как снять блокаду с Донбасса

Вилкул на Парламентской Ассамблее ОБСЕ поднял вопрос Деоккупации Донбасса и восстановления мира в Украине

21 февраля, 18:42

Лидер украинской оппозиции обсудил с европейскими партнерами План достижения мира дипломатическим путем и шаги по экономическому возрождению Украины

Вилкул обсудил с предпринимателями модель снижения налогового давления

20 февраля, 20:53

Народный депутат Александр Вилкул выступает за введение 15% подоходного налога, 15% НДС и 15% налога на прибыль

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

Владимир Зеленский вышел в свет со своей супругой

Почему дочь Владимира Кличко не живет с мамой?

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

США определились, кого поддержат на выборах в Украине

Записка пациенту от медсестры об операции повеселила сеть

Умер известный советский певец и актер (фото)
Загрузка...

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии

Сегодня, 22:25

Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

Субсидии урежут, получателей проверят трижды, а незаконно полученную помощь придется вернуть: власть готовит новый законопроект

Сегодня, 07:38

Кабмин планирует верифицировать получателей всех видов госпомощи 

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

Вчера, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

22 февраля, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Иностранный "легион": куда пропадают наемники-боевики на Донбассе

22 февраля, 06:56

Кто из зарубежья сейчас воюет на оккупированных территориях со стороны боевиков и почему

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Что станет с организмом, если бросить курить

5 вариантов маникюра, который визуально удлинит твои ногти