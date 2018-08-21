Винницкие стартапы презентовали решения для энергетической отрасли

17 августа энергетическая компания ДТЭК и корпоративный акселератор Radar Tech провели в Виннице, презентацию инновационных проектов для энергетической отрасли Vinnytsa Energy Pitch Night. Победителем pitch-сессии стали команды 4Scale и "Переносим ценность в будущее", которые получат консультации от экспертов Energy accelerator.

Pitch Night – это формат презентации технологических проектов, в ходе которого участники ознакомились с приоритетными направлениями программы развития инновационных проектов Energy accelerator, смогли протестировать свои идеи и получить обратную связь от команды экспертов во главе с директором по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

В рамках Vinnytsa Energy Pitch Night 5 команд участников презентовали собственные технологические решения и получили обратную связь от экспертов касательно качества проекта и его применимости в работе компании. Победителями стали 2 команды: 4Scale, которые предложили решение для съема, передачи и анализа данных со старых счетчиков; и проект "Переносим ценность в будущее" с комплексной программой финансирования энергомодернизации. Эти проекты получили менторские часы с экспертами компании ДТЭК. Такие консультации помогут стартапам лучше понять специфику отрасли, сформировать уникальное ценностное предложение и увеличить шансы на прохождение программы в финальную часть.

Напомним, Energy accelerator нацелен на поддержку и развитие молодых предпринимателей, которые в будущем могут стать инновационными партнерами энергетической компании ДТЭК. Из всех поданных на конкурс заявок жюри проекта выберет 10 участников, которые пройдут 3-месячный курс интенсивного обучения у экспертов энергетической и стартап-отрасли. Наиболее перспективные и интересные команды получат возможность стать коммерческими партнерами ДТЭК.

Для того чтобы стать участником Energy Accelerator, необходимо заполнить регистрационную форму по ссылке до 4 сентября включительно.