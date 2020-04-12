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Вино литрами, пиво ящиками: американцы во время карантина скупают алкоголь

12 апреля, 08:12

Ксения Капустинская

Сильнее всего продажи спиртного выросли в онлайн-магазинах

Пока в Грузии ввели сухой закон из-за коронавируса, в США во время карантина продажи спиртного, наоборот, растут рекордными темпами. Об этом свидетельствуют данные маркетингового агентства Nielsen.

Так, всего за неделю продажи вина в США выросли на 27,6%, а пива, сидра и других напитков – на 14%. Речь идет о продаже алкогольных напитков в стационарных торговых точках. Продажи алкоголя онлайн за неделю выросли и вовсе на 42%.

Примечательно, что в условиях карантина жители США, как правило, не ограничиваются покупкой одной единицы алкогольного продукта. Популярностью пользуются упаковки вина объемом в три литра и упаковки пива, насчитывающие 24 единицы напитка. По данным Nielsen, за неделю продажи трехлитровых упаковок вина выросли на 53%, а пива (во 24 ед. в упаковке) – на 24%.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Мексике з-за коронавируса прекратили выпускать пиво Corona. Такое решение было принято на фоне правительственного распоряжения закрыть все предприятия, которые не представляют критической важности.

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Напомним, что ранее во Всемирной организации здравоохранения посоветовали воздержаться от распития спиртного и курения сигаретво время самоизоляции.

Смотрите в видеосюжете о том, как пандемия коронавируса влияет на экономику:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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