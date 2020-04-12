Вино литрами, пиво ящиками: американцы во время карантина скупают алкоголь

Пока в Грузии ввели сухой закон из-за коронавируса, в США во время карантина продажи спиртного, наоборот, растут рекордными темпами. Об этом свидетельствуют данные маркетингового агентства Nielsen.

Так, всего за неделю продажи вина в США выросли на 27,6%, а пива, сидра и других напитков – на 14%. Речь идет о продаже алкогольных напитков в стационарных торговых точках. Продажи алкоголя онлайн за неделю выросли и вовсе на 42%.

Примечательно, что в условиях карантина жители США, как правило, не ограничиваются покупкой одной единицы алкогольного продукта. Популярностью пользуются упаковки вина объемом в три литра и упаковки пива, насчитывающие 24 единицы напитка. По данным Nielsen, за неделю продажи трехлитровых упаковок вина выросли на 53%, а пива (во 24 ед. в упаковке) – на 24%.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Мексике з-за коронавируса прекратили выпускать пиво Corona. Такое решение было принято на фоне правительственного распоряжения закрыть все предприятия, которые не представляют критической важности.

Напомним, что ранее во Всемирной организации здравоохранения посоветовали воздержаться от распития спиртного и курения сигаретво время самоизоляции.

Смотрите в видеосюжете о том, как пандемия коронавируса влияет на экономику:

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