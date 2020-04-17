Виноват коронавирус: падение экономики Китая стало рекордным за 40 лет

Это первое падение китайского ВВП по итогам первого квартала с 1992 года

В Китае, где за последние сутки не зафиксировано смертей от коронавируса, валовой внутренний продукт (ВВП) упал на 6,8% за первый квартал 2020 года. Как сообщило Государственное статистическое управление, причиной падения экономики стало негативное воздействие пандемии COVID-19.

Это первое падение китайской экономики в первом квартале с 1992 года, когда Китай начал публиковать официальные квартальные данные по ВВП. При этом AP и Financial Times отмечают, что это крупнейшее снижение ВВП в стране за 40 лет с момента начала экономических реформ в 1979 году.

Падение ВВП к четвертому кварталу 2019 года составило 9,8%. Аграрный сектор за указанный период сократился на 3,2%, промышленное производство – на 8,4%, сфера услуг – на 5,2%. Реальный доход на душу населения в Китае сократился в годовом исчислении на 3,9% и составил за квартал 8 561 юань (около 1,2 тыс долларов).

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"В целом социально-экономическая ситуация в Китае остается стабильной, однако возрастают риски, обусловленные спадом в мировой экономике. Факторы неопределенности становятся все более ощутимыми", – говорится в докладе.

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) подсчитал, что в целом выход из мирового экономического кризиса потребует более 8 трлн долларов. В МВФ также официально объявили о начале мирового экономического кризиса и изменили оценку динамики глобального ВВП в 2020 году. Ожидается, что мировая экономика сократится в текущем году на 3%, однако вырастет на 5,8% в 2021-м.

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