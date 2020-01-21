Виртуальный реверс газа из Словакии: в "Нафтогазе" сделали заявление

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Компания "Нафтогаз Украины" надеется, что в 2020 году благодаря достигнутым ранее договоренностям будет открыт виртуальный реверс газа из Словакии. Об этом говорится в заявлении компании в Twitter.

"Есть физический поток газа из Словакии в Украину. Надеемся с этого года, независимый оператор, в рамках новых договоренностей со словацкой стороной и "Газпромом", сможет открыть виртуальный реверс. Это выгоднее – не надо тратить газ на прокачку туда и обратно", – говорится в заявлении.

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Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что подписанный 31 декабря в Брюсселе технический договор между операторами ГТС Украины и Словакии о взаимодействии (IA, interconnection agreement) по европейским правилам с 1 января 2020 года открывает возможность осуществления виртуального реверса.

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"Главным элементом победы здесь является устранение "Газпрома" между Ужгородом и Вельке Капушаны как супероператора. <...> Это то, над чем мы бились последние пять лет, и только сейчас этого удалось достичь, потому что были ограничения, в том числе и с нашей стороны. Сейчас, когда будут урегулированы все вопросы по измерению газа – это будет достаточно серьезным прорывом. Это будет означать, что на всех точках присоединения с Европейским Союзом начнут действовать европейские правила, которые среди прочего предусматривают, например, виртуальный реверс", – сказал он.

"Виртуальный реверс" предполагает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, когда физически газ через границу не перемещается, а стороны производят взаимозачет.

Как известно, Украина и Россия заключили новый пятилетний контракт на транзит газа. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель уже отметил, что благодаря этому соглашению Украина будет получать в год примерно 2-3 миллиарда долларов. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, в свою очередь, считает, что за пять лет получит не менее 7,2 млрд долларов:

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