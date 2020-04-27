С началом карантина все производственные объекты ДТЭК Нефтегаз начали работать в изолированном режиме. Газодобытчики работают вахтами по две недели, живут в специально созданных вахтовых поселках вблизи промышленных участков. Перед тем как начать вахту, работникам делают ПЦР-тест на COVID-19. Такой режим выбран для того, чтобы сохранить здоровье сотрудников, их семей и противостоять распространению коронавируса.

Один из газодобытчиков, работающих в изоляции, – Виталий Лоза, слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики ДТЭК Нефтегаз. Виталий начал работать в ДТЭК в 2014 году – в отделе по технической поддержке. Впоследствие стремление к новым знаниям и навыкам побудило его сменить профессию IT-специалиста и реализовать себя в нефтегазовой отрасли.

Реклама Виталий Лоза, слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики ДТЭК Нефтегаз.

Как связаны IT и добыча газа?

Сейчас, во времена цифровых технологий, ни одна отрасль не обходится без компьютеризации технологических процессов и построения цифровых каналов связи. В ДТЭК Нефтегаз многие процессы автоматизированы – это цифровые месторождения, системы оперативно-диспетчерского управления, раннего выявления чрезвычайных ситуаций и многое другое. У нас очень много современного, высокотехнологичного оборудования. Наша цель – 100% цифровизация. Поэтому моя предыдущая специальность, IT, пригодилась в новой профессии. С удовольствием перенимаю опыт коллег в газодобыче и делюсь своими навыками. Работая в нефтегазовой отрасли, особенно осознаешь, насколько важна бесперебойная работа энергетической сферы. Поэтому мы стремимся постоянно совершенствовать производственный процесс.

Как газодобытчики отнеслись к работе в режиме изоляции?

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Все коллеги с пониманием, готовностью и ответственностью отнеслись к новым условиям труда. Ведь мы работаем для того, чтобы внести вклад в обеспечение энергетической стабильности и независимости нашей страны. Приятно, что даже в режиме изоляции компания обеспечивает хорошие, а главное – безопасные условия труда и отдыха.

Было ли трудно в первые дни вахты?

Конечно, такой режим не совсем привычен. Мы живем в вагончиках по четыре человека. Сначала немного мешали спать соседи. Возможно, и я кому-то мешал. Чтобы попасть без очереди в душ, приходилось рано вставать. Но со временем мы привыкли друг к другу. Ведь все сотрудники у нас отзывчивые, неконфликтные, отзываются на просьбы, со всеми есть взаимопонимание. Первая неделя была особенно эмоциональной – новые впечатления, новые знакомства в карантинном городке.

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Как проходят ваши рабочие дни?

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Сейчас проходят пусконаладочные работы на новом стратегически важном объекте – дожимной компрессорной станции, поэтому работы очень много. Работаем и на промышленном участке, и на скважинах. Дни бывают тяжелые, ненормированные – иногда возвращаемся с работы около 9-10 вечера. Но все знают, что это производственная необходимость, ведь процесс добычи должен быть непрерывным. Когда вечером есть немного свободного времени, после ужина собираемся с ребятами – играем на гитаре и поем. Приятно, что здесь есть люди, которые, как и я, увлекаются музыкой.

Как вас кормят?

Благодарны нашим поварам, которые всегда нас ждут с теплым ужином – в любое время. Кормят очень вкусно. В период моей вахты была Пасха, и в этот день у нас был праздничный завтрак – пасочки, крашанки.

Что нравится в таком режиме работы?

Для меня как для любителя природы большая отрада – работать в таком живописном уголке. Перемещаясь от дожимной компрессорной станции на промышленный участок, есть возможность пройтись по живописной лесной дорожке. Конечно, мы здесь не отдыхаем, но приятно, что путь проходит именно так. Скважины, которые мы обслуживаем, находятся в лесу, в поле. Так что иногда коллеги, работающие дистанционно дома, нам немного завидуют (в шутку – ред.).

Кстати, мне очень нравится экологическая политика ДТЭК в зонах присутствия производства – компания бережно относится к природе, а воздействие на окружающую среду – минимальное. Свидетельство этого – большое количество животных и птиц, живущих вокруг наших производственных объектов. Вчера по дороге встретилась косуля. Есть у нас и лисы, луга с множеством аистов, водоемы с лебедями. Поэтому, как бы ни были трудны задачи, психологическая разгрузка гарантирована только от взгляда вокруг.

Сколько длится ваша вахта?

Моя вахта уже перевалила за половину, из двух недель осталось три дня. Усталость – эмоциональная и физическая – чувствуется у каждого. Конечно, соскучился по родным, хочется уже всех увидеть. Но я знаю, что от работы нашего отдела зависит управление, контроль и мониторинг производственных процессов добычи и подготовки газа. А это необходимо для обеспечения бесперебойной добычи газа. Поэтому мы остаемся здесь ради вас, а вы оставайтесь дома ради своего здоровья!

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