"У каждого есть возможность обжаловать отказ в начислении субсидии": интервью с Виталием Музыченко

С приближением осени вопросы, связанные с субсидиями, стали звучать чаще. Тем более, что с мая 2018 года начисление субсидий стало происходить по новым правилам. Мы попросили ответить на наиболее частые вопросы генерального директора Директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики Виталия Музыченко.

- Можно ли сказать, что после некоторого периода либерализации мы сегодня вернулись к прежним, более строгим правилам предоставления этой помощи от государства?

- Правила начисления субсидий меняются. В 2015-2016 годах, когда реальные доходы людей уменьшались, а тарифы росли, программа предоставления жилищных субсидий была изменена таким образом, чтобы максимально охватить население государственной поддержкой. Когда мы проанализировали по результатам прошлого отопительного сезона контингент получателей субсидий и их условия, мы увидели основания для пересмотра правил. Тарифы уже два года не повышаются, а доходы населения – пенсии, минимальная и средняя зарплаты – растут. В таких условиях, конечно, возникла необходимость повышать эффективность программы и делать ее более адресной.

- У людей возникает много вопросов относительно ограничения суммы покупок в 50 тысяч гривен. Каким образом предполагается отслеживать, превышает ли покупка 50 тысяч?

- На сегодняшний день все покупки на сумму выше 50 тысяч гривен должны происходить через банковскую систему.

- То есть, учитываться будут только те покупки, которые проходят через банк?

- Человек обязан задекларировать такие покупки. А если он этого не сделал, мы получим эту информацию через банковскую систему в порядке обмена. И тогда будем решать вопрос о правомерности получения субсидий таким человеком.

Заявление и декларация не содержат всей информации, необходимой для предоставления субсидий. Поэтому сегодня часть информации мы получаем от человека, а часть – от фискальной службы, Пенсионного фонда, других органов в порядке обмена.

- Говорилось о том, что к получателям субсидий будут приходить инспектора и проверять, правдивую ли информацию указал человек. Такая практика существует?

- Проверки происходили и раньше, и не только по этому виду государственной помощи. И есть четкие критерии этих проверок. Например, когда субсидия назначается по решению комиссии.

Допустим, семья сделала покупку на сумму свыше 50 тыс. грн. Но эта покупка – единственное жилье, купленное, к тому же, в кредит. В таком случае тоже может быть назначена субсидия – на комиссии, в индивидуальном порядке. И в случае рассмотрения дела на комиссии акт обследования условий проживания в домохозяйстве – обязательный документ. Социальный инспектор выезжает на место, делает проверку, заносит все в акт, и на основании этого акта комиссия уже принимает решение – позитивное или негативное.

- То есть, любому претенденту на субсидию не стоит бояться, что к нему придет социальный инспектор, будет переписывать технику и другие ценные вещи, имеющиеся в доме?

- Ну посчитайте: субсидию получают порядка 7 млн домохозяйств. Социальных инспекторов у нас – около 1300 человек. Сколько времени им понадобится, чтобы обойти всех, кто получает субсидию? Это просто нереально! Или нам надо социальных инспекторов немного больше, чем полиции и армии вместе взятых.

Социальный инспектор работает по конкретному алгоритму, с конкретным домохозяйством. Конечно, если окажется, что человек задекларировал одни доходы, а по данным фискальной службы или Пенсионного фонда будет другая информация – это станет основанием для проведения проверки этого конкретного домохозяйства. По результатам этой проверки будет определяться размер переплаты, и эти средства будут удерживаться в государственный бюджет.

- А если человек купил стиральную машинку или телевизор, или эти вещи ему подарили дети? Многие волнуются, что новые вещи станут основанием для отказа в субсидии.

- Если стоимость этих вещей меньше 50 тыс. грн – нет повода волноваться. Покупки бытовой техники не являются основанием для проверки или лишением субсидии. Не думаю, что сегодня среднестатистический получатель субсидии покупает себе стиральную машину дороже 50 тыс. грн...

- Как, по новым правилам, решаются вопросы с назначением субсидий для людей, которые сменили место жительства? Разъехались или съехались, купили новую квартиру большей площади или, наоборот, меньшей, чтобы меньше платить за коммунальные услуги.

- Такие ситуации могут стать основанием для рассмотрения на комиссии. Покупка бывает разной. Но в любом случае это покупка на сумму больше 50 тыс. грн. Поэтому человек должен отметить факт такой покупки в декларации, и комиссия будет принимать решение о назначении жилищной субсидии.

- А как решаются вопросы в случае, если человек живет не по месту регистрации? Например, дети зарегистрированы с родителями, но хотят жить отдельно и снимают квартиру.

- По закону, если человек живет не по месту регистрации, он должен зарегистрировать место пребывания, и в таких ситуациях вопрос о назначении субсидии решается автоматически. Но с учетом того, что ситуации бывают разные, есть исключительные случаи, когда на основании документального подтверждения проживания в другом месте комиссия может исключать отдельных лиц из состава домохозяйства. Т. е. если дети зарегистрированы вместе с пенсионерами, но работают в другом городе, находятся в длительной командировке, проживают отдельно – при наличии подтверждений такие лица могут быть исключены из состава домохозяйства.

- А если дети имеют собственное жилье, но не хотят выписываться из неприватизированной родительской квартиры?

- Я могу еще понять, если он проживает не в собственном жилье и не имеет права там зарегистрироваться. А если имеет собственное жилье, но просто не хочет там регистрироваться, то скажу прямо: в таком случае оснований для позитивного решения у комиссии будет мало. Такому человеку придется выбирать: или пусть он содержит своих родителей и оплачивает коммунальные услуги, чтобы потом получить второе жилье, или пусть регистрируется по месту проживания, как положено по закону.

- Часто обсуждают вопрос назначения субсидий разведенным семьям. В министерстве когда-то говорили, что многие оформляют фиктивный развод, чтобы получить субсидию и другие преференции от государства. А если люди на самом деле развелись, но из-за нерешенности жилищного вопроса зарегистрированы по-прежнему вместе?

- Иногда путают вопросы семьи и домохозяйства. Если люди разведены, это уже не семья, это два отдельных физических лица. Но субсидия назначается не семье, а домохозяйству. То есть по адресу, с учетом всех зарегистрированных там лиц. Если разведенные люди зарегистрированы по одному адресу, их доходы будут учитываться в сумме. Это одно домохозяйство, независимо от того, живут там муж и жена или чужие люди, которые просто зарегистрированы по одному адресу.

- Как решается вопрос назначения субсидий переселенцам? Далеко не все из них сейчас имеют свое жилье. Часто они живут в арендных квартирах и не имеют возможности зарегистрироваться по адресу проживания.

- Для временно перемещенных лиц договор найма квартиры не предусматривает необходимости регистрироваться по этому адресу. Если у таких людей есть договор аренды, оформленный соответствующим образом, это является основанием для назначения субсидии по адресу проживания.

Кроме того, с 1 мая такие граждане могут получать субсидию даже без договора аренды жилья, если справка внутренне перемещенного лица выдана на этот адрес.

- А как рассчитываются доходы внутренне перемещенных лиц? Сумма, которую человек платит за аренду, учитывается как доход или вычитается из общей суммы? Ведь у многих таких людей нет возможности жить по месту регистрации, они вынуждены платить за аренду.

- Нас не интересует, на что человек тратит свои средства. Мы не анализируем расходы граждан. Мы суммируем все виды доходов, делим на количество месяцев, за которые учитываются эти доходы, и в зависимости от суммы рассчитываем процент, который человек должен платить за коммунальные услуги от своего дохода. Это принцип расчета субсидий.

- Часто ли люди считают отказ в начислении субсидий неправильным и обжалуют его?

- Конечно, бывают такие случаи. Но мы не ведем статистики неудовлетворенных клиентов. Ответственность за целевое использование бюджетных средств несут органы, которые назначают субсидии.

Но у каждого человека есть возможность обжаловать решение. В том же органе, который вынес решение, в вышестоящем (госадминистрации), в высшем органе власти (министерстве) или в суде.

- По новым правилам субсидии назначаются дважды в год. Есть ли конкретные даты, в рамках которых человек может и должен подавать заявление на перерасчет или назначение субсидии?

- Люди могут обратиться за назначением субсидий в любое время, когда они сочтут это необходимым. Что касается продления действия субсидий – для большинства домохозяйств это делается автоматически. Если же домохозяйство попадает в одну из категорий, которым для продления субсидий нужно прийти в социальную службу лично – для него также нет ограничений по срокам обращения. Человек может решить вопрос о субсидии в любой момент.

- Часто перечень категорий людей, которые должны переоформлять субсидии лично, воспринимается как список тех, кому субсидии не будут назначены.

- Это не обязательно так. Например, внутренне перемещенные лица. Арендаторы. Просто это более мобильные категории людей, и сведения о них должны обновляться чаще. Или, например, домохозяйства, где есть зарегистрированные лица, которые не проживают по этому адресу. При условии документального подтверждения комиссия принимает позитивное решение. То есть нельзя сказать, что это перечень лиц, которым не будет назначена субсидия. Это перечень категорий, которые требуют частого обновления информации или принятия индивидуальных решений.

Напомним, ранее мы рассказывали, что делать, если забирают субсидию.