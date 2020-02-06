Витренко могут лишить премии: он остро отреагировал

Топ-менеджер волнуется из-за того, что может не получить премию за выигрыш у "Газпрома" в суде

Юрий Витренко / Фото: УНИАН

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко негативно относится к намерению лишить его премии за переведенные Украине по решению Стокгольмского арбитража 2,9 млрд долларов от российского "Газпрома".

"То есть если тебя назначили руководителем госпредприятия, ты ничего особенного не делаешь, просто не мешаешь его приватизировать, тебе платят проценты от рыночной стоимости предприятия, которую ты не создавал. А вот если ты проводишь необходимые изменения в коммерческой деятельности, инициирует арбитраж, обосновывает иски, берешь на себя персональные риски, выигрываешь, получаешь для компании 4,9 млрд долларов, тебе говорят, что премия, которую тебе давно и заранее определили люди, назначенные и до сих пор не уволенные правительством, была неправильной", – написал топ-менеджер в Facebook.

Витренко выразил сомнения, что "новым" политикам и чиновникам следует доверять в том, что они будут придерживаться взятых на себя обязательств.

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Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что руководство "Нафтогаза Украины" должно было получить премию за переведенные Украине по решению Стокгольмского арбитража 2,9 млрд долларов от российского "Газпрома".

"Сейчас могу совершенно честно утверждать, что премии за полученные от "Газпрома" накануне Нового года 2,9 млрд долларов еще не были назначены. Хотя это действительно прямо предусмотрено трудовым контрактам конкретных работников компании", – написал Витренко на своей странице в Facebook в январе.

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В конце февраля 2018 года завершился длительный спор между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. В связи с победой в суде сотрудникам "Нафтогаза" тогда выплатили премии, однако вторая их часть должна была быть выплачена после получения Украиной денег от "Газпрома".

Однако после "зарплатного скандала" президент Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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