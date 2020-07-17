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Витренко окончательно ушел из "Нафтогаза"

17 июля, 10:14

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Компания упразднила должность исполнительного директора

Юрий Витренко завершил работу в НАК "Нафтогаз Украины" из-за сокращения должности исполнительного директора. 16 июля был его последним днем работы на этой позиции и в компании в целом. Об этом написал сам Витренко на своей странице в Facebook.

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"Оставляя в "Нафтогазе" большие наработки (и деньги от "Газпрома" – направление, за которое я отвечал), хочу пожелать руководству компании и государства достаточно компетентности и порядочности использовать их на благо граждан Украины", – отметил Витренко, который работал в "Нафтогазе"с 2014 года.

Юрий Витренко еще в мае заявлял, что его должность в "Нафтогазе" сокращают и через два месяца он покинет компанию. Позже в "Нафтогазе" объясняли, что упразднение должности исполнительного директора предусмотрено реструктуризацией.

"В рамках трансформации группа "Нафтогаз" оптимизирует внутреннюю организационную структуру, функционал и обязанности между подразделениями", – отмечали в компании.

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Напомним, в конце января года президент Владимир Зеленский прекратил полномочия Юрия Витренко в качестве члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

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При этом в феврале-2020 правительство взялось за огромные премии топ-менеджеров госкомпаний.

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увольнение Юрий Витренко должность Нафтогаз Украины

Источник: Сегодня

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