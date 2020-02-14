Витренко подал в суд из-за премии за победу над "Газпромом": детали

Юрий Витренко / Фото: УНИАН

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, который требует выплатить ему премию за победу над "Газпромом", подал иск в суд. Об этом Витренко сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

Иск подан за нарушение трудового договора наблюдательным советом "Нафтогаза" – из-за задержки в выплате премии за взыскание с "Газпрома" 2,9 млрд долларов. При этом Витренко заявил, что "вопрос не в деньгах, а в справедливости". По его словам, он предлагал разделить полученные командой Витренко средства поровну между всеми украинцами, однако идея осталась без ответа.

"Поэтому я говорю, что смотрите, если предложение разделить поровну тоже не принимается, но при этом какие-то политики хотят не выполнять законы, а выплата зарплаты – это закон, то тогда мы должны защищать свои права. И я уже подал иск в суд", – заявил Витренко.

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Он считает, что взыскание 2,9 млрд долларов с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража и подписание договоренностей о продлении транзита газа, которые принесут более 7 млрд долларов в последующие 5 лет, в большей степени стало возможным благодаря работе команды "Нафтогаз"а. В то же время Витренко признал, что политические договоренности также сыграли определенную роль в этой ситуации, хотя не были решающими.

Напомним, ранее Витренко также обратился к главе правления "Нафтогаза" Андрею Коболеву из-за невыплаты второй части премии за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Как отметил Витренко, "Нафтогаз" "грубо нарушил" условия его трудового договора. Витренко подчеркнул, что за задержку выплаты заработной платы предусмотрена финансовая, административная и уголовная ответственность.

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Напомним, в конце февраля 2018 года завершился длительный спор между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. В связи с победой в суде сотрудникам "Нафтогаза" тогда выплатили премии, однако вторая их часть должна была быть выплачена после получения Украиной денег от "Газпрома". В конце 2019 года Украина и "Газпром" урегулировали все газовые споры и подписали новый контракт на транзит газа. При этом российская компания согласно решению Стокгольмского арбитража выплатила "Нафтогазу" почти 2,9 млрд долл.

Руководство "Нафтогаза Украины" должно было получить премию за переведенные Украине деньги. Средства поступили на украинские счета сразу после заключения договоренностей с Россией о транзите газа.

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