Витренко рассказал о скандальных премиях руководству "Нафтогаза"

Выплаты пока еще не были назначены, заверил исполнительный директор компании

Юрий Витренко / Фото: УНИАН

Руководство "Нафтогаза Украины" получит премию за переведенные Украине по решению Стокгольмского арбитража 2,9 млрд долларов от российского "Газпрома". Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. Впрочем, по его словам, вознаграждение еще не было назначено.

"Сейчас могу совершенно честно утверждать, что премии за полученные от "Газпрома" накануне Нового года 2,9 млрд долларов еще не были назначены. Хотя это действительно прямо предусмотрено трудовым контрактам конкретных работников компании", – написал Витренко на своей странице в Facebook.

Он также уточнил, что премии может назначить только правление "Нафтогаза" – в соответствии с решением наблюдательного совета компании. При этом Витренко напомнил, что сам не входит в правление компании.

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"Я не чиновник. Чиновник – это государственный служащий. Он или она находится на службе в органах государственной власти, и по определению не занимается деятельностью с целью получения прибыли. Зато я работаю по контракту в акционерном обществе "Нафтогаз", в уставе которого определено, что "целью деятельности Компании является получение прибыли от осуществления хозяйственной деятельности". И хотя права собственности на акции "Нафтогаза" принадлежат Кабмину, который должен представлять интересы украинского народа, Конституция определяет, что "все субъекты права собственности равны перед законом". То есть работники государственных компаний не могут ни дискриминироваться, ни получать какие-то большие права по отношению к работникам частных компаний. Важно, что именно моя работа в "Нафтогазе" никогда не была ни по форме, ни по сути работой чиновника", – добавил он.

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Напомним, в конце февраля 2018 года завершился длительный спор между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. В связи с победой в суде сотрудникам "Нафтогаза" тогда выплатили премии, однако вторая их часть должна была быть выплачена после получения Украиной денег от "Газпрома".

В январе 2019 года общественная организация "Украинский институт по правам человека" выиграла судебный спор против компании – "Нафтогаз" обязан раскрыть имена и фамилии сотрудников, а также членов правления, получивших премии.

Как известно, Украина и Россия заключили новый пятилетний контракт на транзит газа, Россия заплатила Украине по решению Стокгольмского арбитража, а все остальные иски аннулированы:

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