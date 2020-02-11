Витренко требует выплатить ему премию за победу "Нафтогаза" над "Газпромом" в суде

/ Фото: УНИАН

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко обратился к главе правления компании Андрею Коболеву из-за невыплаты второй части премии за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Об этом Юрий Витренко сообщил в Facebook.

"Почти неделю назад, в прошлую среду, я обратился к председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву с заявлением о невыполнении "Нафтогазом" трудовых контрактов и нарушении трудового законодательства. К сожалению, эти нарушения до сих пор не были исправлены, и, как об этом было предупреждено в заявлении, с сегодняшнего дня я вынужден на это реагировать", - написал он.

Витренко также обнародовал своего заявления.

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В заявлении Витренко указывает, что вторую часть премии за победу в Стокгольмском арбитраже ему должны были выплатить еще 30 декабря 2019 года, но это до сих пор не было сделано. Таким образом, как отметил Витренко, "Нафтогаз" "грубо нарушил" условия его трудового договора. Витренко подчеркнул, что за задержку выплаты заработной платы предусмотрена финансовая, административная и уголовная ответственность.

"Также отмечу, что данная задержка выплаты заработной платы наносит мне значительный ущерб, поскольку эти средства могли быть размещены мной на депозите в банке и я мог бы получать проценты на эту сумму. При этом работодатель получает неправомерную выгоду из-за задержки выплаты заработной платы, поскольку работодатель использовал эти средства для получения процентного дохода на финансовом рынке Украины", – говорится в заявлении Витренко.

Витренко утверждает, что он "внес самый большой вклад в то, что Нафтогаз получил от Газпрома 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража и подписал новый контракт на транзит с гарантированными доходами в размере 7,2 млрд долл.".

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Также он напомнил, что решение о размере премии было принято более чем полтора года назад.

"Размер премии черным по белому записан в моем трудовом договоре с Нафтогазом, что делает это решение окончательным и обязательным к исполнению со стороны компании. Решение о размере моей премии было принято органами компании, уполномоченными на это Кабинетом Министров Украины. Общий размер премиального фонда определил наблюдательный совет, назначенный Кабинетом Министров. Мою долю определил председатель правления компании, в свое время тоже назначенный Кабмином, а затем переназначенный наблюдательным советом", - заявил он.

Витренко добавил, что "ни у Нафтогаза, ни у Кабмина нет права пересмотреть размер премии, не нарушив таким образом трудовой договор". Он заявил, что 11 февраля начнет обращаться в компетентные органы для защиты своих интересов и "привлечения виновных в нарушении законодательства к ответственности за такие нарушения".

Напомним, в конце февраля 2018 года завершился длительный спор между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. В связи с победой в суде сотрудникам "Нафтогаза" тогда выплатили премии, однако вторая их часть должна была быть выплачена после получения Украиной денег от "Газпрома". В конце 2019 года Украина и "Газпром" урегулировали все газовые споры и подписали новый контракт на транзит газа. При этом российская компания согласно решению Стокгольмского арбитража выплатила "Нафтогазу" почти 2,9 млдр долл. Руководство "Нафтогаза Украины" должно было получить премию за переведенные Украине деньги.

Однако после "зарплатного скандала" президент Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти.

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