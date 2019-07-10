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"ВКонтакте" не в тренде: украинцы теряют интерес к российским соцсетям

10 июля, 14:06

Первые места по посещаемости занимают международные интернет-ресурсы

Фото: Pixabay

Запрещенная в Украине российская социальная сеть "ВКонтакте" в июне 2019 года упала с четвертой позиции по посещаемости. которую занимала в июне-2018, на восьмую. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного со  компанией Factum Group Ukraine, сообщает пресс-служба Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ).

Так, "ВКонтакте" за год упала с четвертого места по посещаемости (16% среднедневной доли и 34% месячного охвата аудитории) на восьмое (10% и 26% соответственно). А посещаемость второй по популярности в Украине российской соцсети "Одноклассники" упала с 8 на 11 место. В то же время российский социально-поисковый ресурс "Яндекс", который также запрещен в Украине, поднялся с 10 на 9 место по посещаемости.

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За июнь в ТОП-5 популярных доменов, посещаемых украинскими пользователями, вошли: 

  1. Google;
  2. YouTube;
  3. Facebook;
  4. Ukr.Net;
  5. сайт государственного ПриватБанка.

Так, среднедневная доля аудитории за месяц для доменов Google составила 59%, а месячный охват аудитории — 83%. Для Youtube эти показатели составили 41% и 70%, для Facebook 31% и 51%.

Напомним, сразу после запрета, введенного в Украине в 2017 году, посещаемость "ВКонтакте" рухнула на три миллиона визитов.

Ранее новости "Сегодня" также сообщали, что претенденты на визу США теперь должны показывать свои соцсети:


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Тег соцсети, ВКонтакте, Украина, посещаемость, социальная сеть, российские домены, российские сайты

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