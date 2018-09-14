Владимир Гройсман презентует Госбюджет на 2019 год: онлайн-трансляция

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в пятницу, 14 сентября, представил проект Госбуджета на 2019 год.

"Представляем проект Государственного бюджета на 2019 год. Сохранение социальных приоритетов и акцент на капитальную восстановление государства", – написал Гройсман в своем Facebook.

Ранее Кабинет министров Украины обещал, что внесет в Верховную Раду Украины проект государственного бюджета Украины на 2019 год до 15 сентября, как это и предусмотрено действующим законодательством.

Напомним, Владимир Гройсман отмечал, что Государственный бюджет Украины на 2019 год должен быть сбалансированным, справедливым и реалистичным.

"Он должен быть сбалансированным, он должен быть справедливым, и он должен быть реалистичным, потому что за каждую цифру мы будем с вами нести ответственность. Я думаю, что настало время ещё раз продемонстрировать, что мы способны принимать ответственные решения, и эти ответственные решения будут позитивно отражаться на жизни украинских граждан", – обратился Гройсман к депутатам.