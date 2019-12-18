Владислав Криклий на телеканале "Украина 24": онлайн-трансляция

Сегодня в 20:30 на телеканале "Украина 24" состоится прямой эфир с министром инфраструктуры Владиславом Криклием.
Вот главные темы, о которых будут говорить с гостем в студии телеканала:
- Станет ли рекордным бюджет на дороги на 2020 год
- Сколько километров бездорожья превратятся в пути европейского уровня?
- Почему отечественные материалы не используют для строительства и ремонта дорог?
- Когда в Украине появятся платные дороги?
Напомним, днем ранее, 17 декабря, премьер-министр Алексей Гончарук дал интервью ведущим СМИ Украины, в частности – журналистам "Сегодня". Полная версия интервью вышла в прямом эфире телеканала "Украина 24" .
Гончарук рассказал о выделяемых МВФ 5,5 млрд долларов, которые, по мнению главы правительства, обеспечат макроэкономическую стабильность Украины. Благодаря этому, по словам премьера, весной следующего года можно ожидать в банках кредиты под 11-15%, что, по его мнению, поможет развитию украинской экономики.
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