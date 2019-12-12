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Власть должна найти компромисс с бизнесом по "зеленому" тарифу – экономист

12 декабря, 19:20

Найман считает, что позиция власти по ретроспективному пересмотру "зеленого" тарифа является неправильной

Фото: facebook.com erik nayman

Фото: facebook.com erik nayman

Ретроспективное снижение "зеленого" тарифа в одностороннем порядке со стороны государства негативно повлияет на инвестиционный климат в Украине, нужно найти компромисс с бизнесом. Об этом заявил управляющий партнер Capital Times Эрик Найман.

По его мнению, позиция власти в отношении ретроспективного пересмотра "зеленого" тарифа является неправильной, и властям необходимо провести диалог по этому вопросу с бизнесом, который развивает альтернативную энергетику в Украине.

"Это неправильная государственная позиция, что давайте отменим все решения предыдущих. Правильное решение – это сесть за стол переговоров и найти компромиссное решение. Объяснить позицию государства. Горячие головы могут это превратить просто в проблему. А переговоры, они решат эту проблему", - отметил Найман.

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Он подчеркнул важность поиска компромиссного решения, которое бы удовлетворило как власть, так и инвесторов.

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"Идеальный формат, конечно же, нужно искать компромиссное решение. Я искал рычаги, которые заставят всех участников сесть за стол переговоров и найти компромисс. Естественно, желательно, чтобы это было именно в форме компромисса, а не одностороннего принятия решения со стороны государства", - сказал Найман.

Напомним, 6 декабря 2019 года в Верховной раде зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543), которым предусматривается возможность добровольного снижения "зеленого" тарифа.

По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Леси Василенко, проект позволит государству выполнить обязательства перед инвесторами и в то же время уменьшить нагрузку через выплаты по "зеленому" тарифу на рынке энергетики. Законопроект №2543 поддержали 75 участников рынка возобновляемой энергетики, как компромиссный, что одновременно учитывает интересы государства и бизнеса.

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зеленый тариф

Источник: РБК-Украина

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