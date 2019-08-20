Власть и энергокомпании обсуждают готовность Украины к отопительному сезону

Сейчас в Украине загружают на склады 49 тыс. тонн угля в сутки. Необходимо же загружать 73 тыс. тонн ежедневно. А для стабильной работы энергосистемы зимой нужно в разы больше.

Готовность страны к отопительному сезону стала темой закрытой встречи в Офисе президента. Одна из главных проблем, которую обсуждали, – дефицит угля на теплоэлектростанциях. На складах угля вдвое меньше, чем было в это же время в прошлом году.

"Есть еще вопросы подготовки к прохождению зимы, и мы имеем ситуацию, когда у нас достаточно низкие накопления угля на складах", – говорит представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус.

Чтобы спасти ситуацию, уголь, как и в прошлые годы, придется импортировать. Компании уже везут уголь из-за рубежа. В частности ДТЭК – с Колубмии, несмотря на то что путь в более 11 тыс. км пролегает морем.

"ДТЭК сказал, что готов обеспечить необходимый уровень запасов угля. Нам необходимы ясность и понимание с точки зрения ценовых ориентиров. Мы видим, что дополнительно нам нужно привезти от 500 тысяч тонн до 1 млн тонн угля. В настоящий момент у нас законтрактована поставка более 300 тыс. тонн марки "Г". У нас идет поставка антрацита – на более 100 тыс. тонн подписан контракт", – говорит генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Купить и привезти в Украину надо миллионы тонн угля. На мировых рынках цена на импортное топливо выше, чем в тарифе энергетиков. Самая низкая цена на импортное топливо получается, если считать ее по формуле "Роттердам +". Если в Украине попытаются искусственно ограничить цену на уголь, который используют энергетики, те просто не смогут его приобрести.

Эксперты считают, что цена угля для энергетиков не может быть ниже цены импортного угля, который реально можно купить.

"Для того чтобы определить, что является справедливой ценой. Это цена, по которой можно этот уголь купить за границей и привезти", – говорит экономический эксперт Борис Кушнирук.

Будет ли работать энергосистема зимой без сбоев? Эксперты уверены – она будет работать, если государство не будет вмешиваться в процесс ценообразования на уголь для ТЭС. Поэтому попытки в ручном режиме снизить цену обязательно приведут к дефициту угля.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что формула "Роттердам +" позволила украинским шахтерам получать справедливую зарплату за свой труд.

Напомним, НАБУ направило уведомление о подозрении не только экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку, но и сотрудникам ДТЭК. В компании считают, что никакой обоснованной причины для подобных следственных действий нет, а подозрения следствия безосновательны.

"Роттердам+" – рыночная формула, по которой определялась оптовая цена угля в Украине. Учитывала стоимость топлива на ведущем европейском хабе Амстердам-Роттердам-Антверпен, его доставки к складам отечественных ТЭС. При этом применялась только для расчета цен на уголь и электроэнергию для промышленных предприятий и не влияла на тарифы для населения Украины. Они уже несколько лет подряд остаются самыми низкими в Европе.

Действовала с 1 мая 2016. Отменена с 1 июля этого года. После чего руководители НАБУ и САП заявили, что формула нанесла ущерб государству.

Согласно выводам НКРЭКУ, расчет "Роттердам+" сэкономил Украине около 40 миллиардов гривен. После отмены этой формулы государство стало закупать уголь дороже, что в ближайшее время скажется на тарифах для населения.

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