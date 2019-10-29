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Власть не собирается возвращать ПриватБанк его бывшим владельцам

29 октября, 21:47

Во время выступления на форуме в Мариуполе Владимир Зеленский навал неправдой распространяющиеся слухи

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Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи о том, что власти могут отдать ПриватБанк Игорю Коломойскому.

Выступая в Мариуполе перед инвесторами и бизнесменами, посетившими инвестиционный форум, президент заверил: налогоплательщики в этой ситуации не пострадают.

О таком сигнале от президента инвесторам уже положительно отозвались и международные организации, в частности, МВФ и ЕБРР.

"И, пожалуйста, я хочу обратиться ко всем, кто распространяет слухи, что кто-то из команды президента или из нового правительства собирается вернуть бывшим владельцам их банки – нет, это не правда", – заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины заявили, что какими бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного ПриватБанка бывшим акционерам.

Как известно, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Игорь Коломойский требует через суд вернуть ему акции ПриватБанка и называет национализацию незаконной. Государство считает, что национализация состоялась в рамках закона, а проведенные аудиты показали, подчеркивают эксперты, что бывшие владельцы по мошенническим схемам вывели из банка 155 млрд грн.

В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева постановил, что процедура вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства нарушала нормы действующего законодательства. Решение предусматривает, что национализация банка должна быть отменена. Позже Кабмин и Нацбанк обжаловали это решение суда.

Президент Украины Владимир Зеленский при этом отмечал, что видит МВФ или других международных экспертов возможными посредниками в переговорах по вопросу ПриватБанка. По мнению главы государства, которое он озвучил на пресс-марафоне, эксперты должны проанализировать ситуацию и мировые судебные кейсы, чтобы наработать соответствующее решение.

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Источник: Сегодня

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