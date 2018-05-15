Госстат оценил уровень жизни в Украине: кто стал "богаче"

Данные показали улучшение, но только по сравнению с прошлым обвалом

Государственная служба статистики Украины официально оценила нынешнее социально-экономическое положение в стране. Согласно этой оценке, за январь-март 2018 года есть небольшие улучшения, но только по сравнению с предыдущим обвалом по многим направлениям.

Численность населения Украины к 1 марта составила 42,34 млн человек. За январь-февраль она уменьшилась на 40,1 тыс. При этом родилось 56,4 тыс. детей, умерло 100,9 тыс. человек.

Рынок труда

Количество зарегистрированных безработных на конец марта составило 366,9 тыс. человек, из них помощь по безработице получали 81,8%. Уровень официальной безработицы в целом по стране на конец марта составил 1,4% населения трудоспособного возраста.

Средний размер пособия по безработице составил 2587 грн – 69,5% минимальной заработной платы (3723 грн).

Количество вакансий, заявленных работодателями в государственную службу занятости, в марте по сравнению с февралем увеличилось на 29,6%, до 93 тыс. Больше всего вакансий было для рабочих по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования, сборки оборудования и машин (27,1% от общего количества) и квалифицированных рабочих с инструментом (20,6%).

Нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию в целом по стране уменьшилось с 5 человек на конец февраля до четырех конец марта.

Доходы населения

В январе-марте размер средней зарплаты штатных работников составил 7974 грн, и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года он увеличился на 26,1%.

К видам деятельности с наивысшим уровнем оплаты труда относились авиационный транспорт, финансовая и страховая деятельность, информация и телекоммуникации, профессиональная, научная и техническая деятельность, а среди промышленных видов – предприятия по производству фармацевтических препаратов, добыча угля, где заработная плата превысила средний показатель по экономике в 1,3-4 раза.

Самая низкая зарплата была в учреждениях здравоохранения, библиотеках, музеях и других учреждений культуры, на предприятиях почтовой и курьерской деятельности, временного размещения и организации питания, сельского хозяйства, а также водоснабжения, обращения с отходами – она не превышала 75% от среднего уровня по экономике.

Средний размер оплаты труда во всех регионах был выше уровня минимальной заработной платы, вместе с тем только в четырех из них заработная плата превысила среднюю по стране: Киев – 12392 грн, Донецкая область – 8572 грн, Киевская – 8206 грн и Днепропетровская – 7995 грн. Самая низкая зарплата, которая не превышала 79% средней по экономике, была в Херсонской, Черниговской, Черновицкой и Тернопольской областях.

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы за январь-март увеличилась на 2,3%, или на 53,8 млнгрн, и на 1 апреля составляла 2422,2 млн грн.

Задолженность перед работниками экономически активных предприятий в течение этого периода увеличилась на 0,4%, или на 5,6 млн грн, до 1278 млн грн. В региональном разрезе рост задолженности экономически активных предприятий отмечен в 15 регионах, а больше всего в Запорожской (на 66,8 млн грн) и Сумской (на 28 млн грн) областях.99 тыс. человекна 1 апрелясвоевременно не получили заработную плату, это 1,3% штатных работников, занятых в экономике. Каждому из них не выплачено в среднем 12906 грн.

Социальная защита

В январе-марте назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 569,8 тыс. домохозяйств, из них в городах – 314,3 тыс., в селах – 255,5 тыс. Сумма всех субсидий – 471,1 млн грн, в городах – 315,6 млн, в селах – 155,5 млн. Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в марте был 480,8 грн (в феврале – 1005,2 грн).

Кроме того, в январе-марте 229,4 тыс. домохозяйствам были назначены субсидии наличными на возмещение расходов для приобретения сжиженного газа, печного бытового топлива. Сумма таких субсидий составила 438,8 млн грн.

Напомним, с 1 мая в Украине вступили в силу новые правила предоставления жилищных субсидий. Кабмин внес существенные изменения в программу субсидий. Согласно новым правилам, каждый 5-6-й получатель субсидии потеряет государственную помощь.

Правонарушения

По данным Генеральной прокуратуры, в январе-марте учтено 147,8 тыс. уголовных преступлений. Из них 35,3% – тяжкие и особо тяжкие. Умышленных убийств и покушений на убийство – 408, тяжких телесных повреждений – 516, изнасилований и покушений на изнасилование – 56.Количество краж – 71,6 тыс., мошенничеств – 10,9 тыс., грабежей – 3,1 тыс., случаев взяточничества – 1 тыс., разбоев – 0,6 тыс.

Количество пострадавших от преступлений в январе-марте составил 98,9 тыс. человек. Наибольшее количество пострадавших (66,9%) – от краж и грабежей.

Всего в результате преступных действий погибло 1,8 тыс. человек, из числа которых 18,1% были убиты умышленно.

Выявлено 22,7 тыс. лиц, совершивших преступления, из них женщины – 2,8 тыс., несовершеннолетние – 0,7 тыс. В общем числе выявленных лиц, совершивших преступления, 34,3% ранее уже становились на преступный путь, из них две трети имели неснятую или непогашенную судимость. Удельный вес трудоспособных лиц, которые на момент совершения преступления не работали и не учились, – 72,9%, безработных – 9%.

Цены

Индекс потребительских цен (индекс инфляции) в январе-марте составил 103,5% (в соответствующем периоде предыдущего года – 103,9%). Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 4,2%. В то же время на 9,2% снизились цены на гречку, сахар и сало.

Тарифы на содержание домов и придомовых территорий выросли на 10,1%, водоснабжение – на 3,2%, канализацию – на 2,6%. Рост цен в сфере здравоохранения составил 3,3%. Цены в сфере транспорта повысились на 3,8% главным образом из-за подорожания транспортных услуг на 6,4%, топлива и масел на 4%.

Промышленность

В январе-марте индекс промышленной продукции составил 102,4%. Однако на предприятиях по производству пищевых продуктов, напитков и табачных изделий выпуск сократился на 3,5%, в т.ч. в производстве мяса и мясных продуктов – на 8,1%, масла и животных жиров – на 10%, продуктов мукомольно-крупяной промышленности – на 1,6%, хлеба- на 2,2%, табачных изделий – на 29,8%.

Рост отмечен в производстве молочных продуктов – 1,3%, какао, шоколада и кондитерских изделий – 21,4%. В текстильном производстве, производстве одежды, кожи зафиксирован спад на 1,6%. В обработке древесины и производстве изделий из дерева – рост на 5,2%, бумаги и бумажных изделий произведено больше – на 10,4%.

Огромный скачок произошел в производстве удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука –на 97,3%. В производстве фармацевтических продуктов и препаратов объем продукции увеличился на 2,3%.

В машиностроении индекс промышленной продукции составил 107,3%, в т.ч. в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – 128,5%, электрооборудования – 102,2%, машин и оборудования общего назначения – 105%.

Сельское хозяйство

Индекс сельскохозяйственной продукции в январе-марте составил 99,5%, в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях – 101,7%, хозяйствах населения – 97,1%.Доля хозяйств населения в общем производстве мяса, молока и яиц составляла соответственно 37%, 65% и 39%.

На 1 апреля общее количество крупного рогатого скота за год уменьшилось на 4,5%, свиней –на 8,1%, овец и коз – на 4,1%, но птицы всех видов сталона 1,2% больше. В хозяйствах населения содержалось 69,3% всех коров, свиней – 45,2%, овец и коз – 85,8%, птицы – 40,9%.

Средние цены продажи аграрной продукции сельхозпредприятиями за январь-март в годовом измерении выросли на 11,4%, в т.ч. продукции растениеводства – на 8,7%, животноводства – на 24,4%.

Строительство

Индекс строительной продукции в январе-марте составил 99,7%. Сократилось строительство жилых зданий на 3,5%, а нежилых увеличилось на 4,4%.Новое строительство, реконструкция составили 83,3% от общего объема работ, остальное – капитальный и текущий ремонты.Предприятиями семи регионов страны (Киева, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Львовской и Киевской областей) выполнено 75,4% общего объема строительства в стране.

Внешняя торговля

В январе-феврале экспорт товаров в годовом измерении увеличился на 17,9%, импорт – на 20,3%. Отрицательное сальдо составило 741,1 млн долл. (в январе-феврале 2017 также отрицательное – 491,4 млн долл.).

В общем объеме экспорта товаров увеличилась доля черных металлов, электрических машин, древесины и изделий из нее. Зато уменьшилась доля зерновых культур, жиров и масел.

Объем экспорта товаров в страны Европейского союза составил 45,1% от общего объема (в январе-феврале 2017- 39,0%) и увеличился за год на 36,2%. Наибольшие объемы экспорта в ЕС составляли продукция агропромышленного комплекса и пищевой промышленности – 29,9%, недрагоценные металлы и изделия из них – 22,4%, механические и электрические машины – 14,3%, минеральные продукты – 14 2%.Самые крупные экспортные поставки товаров среди стран ЕС осуществлялись в Польшу, Италию, Германию и Венгрию. Среди других стран мира больше всего экспортировались товары в РФ, Турцию, Индию, Египет и Беларусь.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля механических и электрических машин, средств наземного транспорта (кроме железнодорожного), пластмасс, полимерных материалов, фармацевтической продукции. Уменьшилась доля топлива, нефти и продуктов ее перегонки, разнообразной химической продукции.

Импорт из стран ЕС составил 40,8% от общего объема (в январе-феврале 2017 – 41,6%) и увеличился за год на 17,8%.

Транспорт

В январе-марте грузооборот всех предприятий транспорта составил 96,2% от прошлогоднего показателя.

Железнодорожным транспортом перевезено на 4,4% меньше.Перевозки каменного угля снизилось на 19,2%, нефти и нефтепродуктов – на 14,7%, зерна – на 13,1%, цемента – на 11,9%, химических и минеральных удобрений – на 8,2%, кокса – на 5,4%. При этом перевозки черных металлов увеличилось на 0,7%, лесных грузов – на 2,6%. железной руды – на 3,1%, строительных материалов – на 6,4%, лома черных металлов – на 7,9%.

Грузооборот предприятий автомобильного транспорта вырос на 10%. Водным транспортом перевезено грузов на 7,3% меньше. В общих объемах перевозок грузов этим транспортом зарубежные составляли 86,4% (прирост объема на 2%).Магистральными трубопроводами транспортировано на 5,3% меньше. Перекачка газа сократилась на 6,5%, нефти – на 3,5%, транзит газа сократился на 13,4%, нефти – на 7,6%. Вместе с этим перекачка и транзит аммиака выросли соответственно на 92,2% и 85,0%.Грузооборот авиационного транспорта вырос на 21,9%.