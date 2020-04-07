Власти должны не допустить блэкаута в Украине – Гончаренко

Политик призывает быстрее назначить министра энергетики и защиты окружающей среды, который выведет энергоотрасль из кризиса и не допустит отключения электроэнергии потребителям

Необходимо как можно быстрее назначить министра энергетики и защиты окружающей среды, который выведет энергоотрасль из кризиса и не допустит отключения поставок электроэнергии потребителям. Об этом написал народный депутат Украины, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

"Украина может остаться без света. И это говорю не я, это признает министерство, в которое не могут уже 3 недели назначить министра. Не то ли это министерство, которое еще две недели назад выдавало феерические обращение к гражданам с призывом не платить за коммуналку? А теперь оно говорит: да, поставщики электроэнергии могут получить статус дефолта. Не то ли это министерство, которое пять месяцев не решало проблем отрасли? Которое покрывало импорт электроэнергии из России, когда останавливались украинские станции?" – написал Гончаренко.

Он сообщил, что обратился к президенту, премьеру и спикеру парламента с требованием не допустить отключений потребителей, в том числе и населения, от электроэнергии и назначить компетентных руководителей в энергетической отрасли.

"Я не хочу, чтобы в больницах, в которые вся страна собирает деньги на новое оборудование, выключили свет. Поэтому я обращаюсь к этой власти с требованием принять все меры, чтобы не допустить блэкаута в Украине! И наконец поменять своих ставленников на энергетике, назначить министров, навести порядок с председателями государственных компаний", – отметил Гончаренко. В тренде Рост безработицы: какие вакансии остались в Украине во время карантина

Напомним, ранее пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины предупредила о возможном прекращении поставок электроэнергии потребителям при низком уровне оплаты.

В свою очередь, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что действия председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса привели к коллапсу в энергетической отрасли и его необходимо отстранить от влияния на энергетику.

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