Власти Германии готовы национализировать компании, пострадавшие от коронавируса

В Германии, где ужесточили карантин, власти готовы при необходимости национализировать компании, которые пострадают от последствий распространения коронавируса. Об этом заявила министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт в интервью газете Handelsblatt.
"Во время кризиса мы должны обязательно защитить экономическую структуру нашей страны и не допустить распродажи или дробления важных компаний", – сказала она.
"Государство готово в связи с этим к частичному или полному участию в компании, если это потребуется", – подчеркнула Ламбрехт.
"Во что бы то ни стало" следует предотвратить банкротство "здоровых фирм", добавила она.
"Текущая ситуация требует быстрых и решительных действий", – подчеркнула министр.
Ранее национализации стратегически важных компаний не исключал министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.
Канцлер Германии Ангела Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной.
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