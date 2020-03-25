Власти Германии готовы национализировать компании, пострадавшие от коронавируса

Во время кризиса правительство ФРГ готовится защитить экономическую структуру страны

В Германии, где ужесточили карантин, власти готовы при необходимости национализировать компании, которые пострадают от последствий распространения коронавируса. Об этом заявила министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт в интервью газете Handelsblatt.

"Во время кризиса мы должны обязательно защитить экономическую структуру нашей страны и не допустить распродажи или дробления важных компаний", – сказала она.

"Государство готово в связи с этим к частичному или полному участию в компании, если это потребуется", – подчеркнула Ламбрехт.

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"Во что бы то ни стало" следует предотвратить банкротство "здоровых фирм", добавила она.

"Текущая ситуация требует быстрых и решительных действий", – подчеркнула министр.

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