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Власти Германии готовы национализировать компании, пострадавшие от коронавируса

25 марта, 11:29

Денис Беспалов

Во время кризиса правительство ФРГ готовится защитить экономическую структуру страны

В Германии, где ужесточили карантин, власти готовы при необходимости национализировать компании, которые пострадают от последствий распространения коронавируса. Об этом заявила министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт в интервью газете Handelsblatt.

"Во время кризиса мы должны обязательно защитить экономическую структуру нашей страны и не допустить распродажи или дробления важных компаний", – сказала она.

"Государство готово в связи с этим к частичному или полному участию в компании, если это потребуется", – подчеркнула Ламбрехт.

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"Во что бы то ни стало" следует предотвратить банкротство "здоровых фирм", добавила она.

"Текущая ситуация требует быстрых и решительных действий", – подчеркнула министр.

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Ранее национализации стратегически важных компаний не исключал министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Канцлер Германии Ангела Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной.

Пандемия коронавируса вносит коррективы в жизнь европейцев. Так в Германии через контакт с больным из дома теперь работает Ангела Меркель, а в Великобритании продумали, кто заменит руководителя правительства, если вирус доберется и до него.

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Германия национализация коронавирус

Источник: ТАСС

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