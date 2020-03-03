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Власти могут ограничить потребление воды: названы причины

3 марта, 16:43

Виктория Подолянец

Условия использования воды в Украине могут измениться

В Индии из водопроводных кранов полился алкоголь

В Индии из водопроводных кранов полился алкоголь / Фото: Depositphotos

Государственное агентство водных ресурсов Украины может впервые ограничить права водопользователей в использовании воды из-за аномально теплых осени и зимы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Впервые за 120 лет Украина оказалась в ситуации, когда гидрометеорологические условия могут повлечь ограничение прав водопользователей в использовании воды. Для этого у Госводагентства есть все законодательные основания", – рассказали в пресс-службе.

Там сослались на статью 45 Водного кодекса Украины, в которой сказано, что в случае наступления маловодья права водопользователей могут быть ограничены или изменены условия водопользования, в том числе сбросы воды через плотины ГЭС.

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Вместе с тем акцентируем внимание, что в случае принятия таких мер приоритетность будет предоставляться обеспечению питьевых и бытовых нужд украинцев. По информации Укргидрометцентра, сегодня на большинстве рек Украины наблюдается низкая водность. Соответственно, в этом году на украинских реках весеннего половодья не будет, – сказано в сообщении.

В Госводагентстве отметили, что маловодье может привести к пересыханию малых водотоков.

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"Межведомственная комиссия по согласованию режимов работы днепровских и Днестровского водохранилища в контексте таких неблагоприятных условий и выраженного маловодья согласовала соответствующие режимы работы водохранилищ в марте 2020 года", – сообщили в ведомстве.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что так называемые власти неподконтрольной части Луганской области, где украинцев склоняют к получению российских паспортов, расплатились за услуги водоснабжения металлическими копейками. К мосту в Счастье сепаратисты принесли 25-килограммовые мешки, в которых были 58 тонн мелочи.

Также мы рассказывали о том, что в оккупированном Крыму продолжается обмеление водохранилищ – активное использование ресурсов и недостаточные осадки привели к тому, что на водоемах появились острова.

Смотрите также о том, как живется в Крыму после аннексии:

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Источник: УНИАН

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