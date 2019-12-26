Власть собралась спасать промышленность: Милованов поделился планами

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Спад промышленного производства в Украине приобрел системный характер, а потому государство должно принять меры. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Падение промышленности приобрело системный характер и требует быстрых действий государства", – написал Милованов на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что Минэкономики работает над подписанием меморандума с отраслью. В нем будет говориться о стратегии и планах действий по защите и развитию промышленности.

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"Также начинает работать штаб по текущей ситуации с инфраструктурой, в который войдут представители промышленности, УЗ и портов. Уже разработано 13 направлений – векторов действий, которые будут вскоре обнародованы", – уточнил Милованов.

Напомним, ранее член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии сайту "Сегодня" высказывал мнение, что остановить деиндустриализацию Украины поможет именно проработка взвешенной промышленной политики. Кроме того, крайне важным остается приток иностранных инвестиций.

Кроме того, эксперты предупреждали, что резкое увеличение налогов на промышленность приведет к росту цен. Подробнее – в нашем сюжете:

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