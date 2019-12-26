Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,26
25,77

Власть собралась спасать промышленность: Милованов поделился планами

26 декабря, 13:08

Минэкономики анонсировало подписание важного меморандума

/ Фото: AFP

Спад промышленного производства в Украине приобрел системный характер, а потому государство должно принять меры. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Падение промышленности приобрело системный характер и требует быстрых действий государства", – написал Милованов на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что Минэкономики работает над подписанием меморандума с отраслью. В нем будет говориться о стратегии и планах действий по защите и развитию промышленности.

Реклама

"Также начинает работать штаб по текущей ситуации с инфраструктурой, в который войдут представители промышленности, УЗ и портов. Уже разработано 13 направлений – векторов действий, которые будут вскоре обнародованы", – уточнил Милованов.

В тренде
Переход на ручное управление: эксперты рассказали о "тарифном" решении Кабмина

Напомним, ранее член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии сайту "Сегодня" высказывал мнение, что остановить деиндустриализацию Украины поможет именно проработка взвешенной промышленной политики. Кроме того, крайне важным остается приток иностранных инвестиций.

Кроме того, эксперты предупреждали, что резкое увеличение налогов на промышленность приведет к росту цен. Подробнее – в нашем сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

промышленность экономика меморандум промышленное производство Тимофей Милованов

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ощадбанк закроет сотни отделений: детали
Ощадбанк закроет сотни отделений: деталиЭкономика
В России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условие
В России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условиеПолитика
"Невозможно жить, но дайте время": Зеленский неопределенно рассказал о повышении пенсий (видео)Экономика
В Украине снизят налоги на зарплаты: планы на 2020 год
В Украине снизят налоги на зарплаты: планы на 2020 годЭкономика
Курс доллара уверенно падает: почему укрепляется гривня – названы основные факторы
Курс доллара уверенно падает: почему укрепляется гривня – названы основные факторыФинансы
Зарплата Малюськи: министр юстиции Украины получил миллион гривен пенсии в США
Зарплата Малюськи: министр юстиции Украины получил миллион гривен пенсии в СШАЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...