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Вместо дефолта серьезный финансовый кризис: что будет без МВФ

9 апреля, 06:45

Кристина Зеленюк, Виктория Подолянец

Эксперт пояснил риски при пессимистическом сценарии

Если Верховная Рада не примет необходимые для реформирования рынка земли законы и не одобрит изменения в банковское законодательство, дефолт необязательно случится. Такого мнения придерживается старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд, который дал интервью сайту "Сегодня" – "Для кредита МВФ закон о банках нужно принять быстро".

"Будет серьезный финансовый кризис. Необязательно дефолт, но это вполне вероятно", – отмечает Аслунд.

Он, как и другие экономисты, полагает, что даже при пессимистическом сценарии – то есть без поддержки Международного валютного фонда – Украина вряд ли сможет отказаться от выплаты государственного долга, что и влечет за собой дефолт. Вполне вероятно, что нашей стране придется выплачивать долги, причем в сложных экономических условиях, вызванных эпидемией коронавируса.

Однако в Украине некоторые крупные бизнесмены полагают, что в дефолте нет ничего плохого.

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"Это Коломойский говорит. Он хочет скупить украинские активы, имея огромные суммы денег за границей. Коломойский просто ищет выгоды для себя за счет украинского народа", – полагает Аслунд.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Верховный суд Великобритании решил, что иск государственного ПриватБанка к экс-владельцам рассмотрит Высокий суд Англии.

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А тем временем ПриватБанк подал новый иск на 5,5 млрд долларов на Кипре против бывших владельцев, а также одного из топ-менеджеров и двух офшорных компаний.

Напомним, внеочередное заседание парламента планируется провести в понедельник, 13 апреля.

Заседание, на которое будет вынесен на голосование принятый в первом чтении банковский закон, будет играть ключевую роль для экономики страны. Об этом в своей авторской заметке для Центра анализа европейской политики заявил бывший специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

При этом внесение огромного количества правок народными депутатами в закон о банковской деятельности затягивает процесс старта новой программы с МВФ, что может привести к катастрофическим последствиям для украинской экономики, говорят специалисты:

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

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Верховная Рада дефолт ПриватБанк госдолг закон земельная реформа экономический кризис коронавирус пандемия рецессия МВФ

Источник: Сегодня

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