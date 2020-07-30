Внедрение RAB-тарифа поможет улучшить состояние сетей и привлечь инвестиции, – Сысоев

Уменьшение затрат на присоединение к электрическим сетям станет сигналом для промышленности и инвесторов, но это возможно только при условии внедрения RAB-тарифа. Об этом рассказал юрист, партнер ЮК Dentons Максим Сысоев, который специализируется на реализации проектов в области традиционной и альтернативной энергетики, переадет УНН.
"Внедрение RAB-тарифа очень помогло бы и повлияло бы на приход инвесторов на украинский рынок. Инвесторы были бы готовы инвестировать в облэнерго на самом деле, но из-за того, что с тарифом нет ясности (с RAB), то не понятна рентабельность этих проектов", – отметил эксперт.
По словам Сысоева, сейчас есть спрос на подключение объектов зеленой энергетики, но многие предприниматели не могут подключиться, поскольку пропускная способность сетей довольно низкая, а стоимость усиления или даже постройки новых сетей – высокая.
"Подключиться к сетям в хорошем состоянии в Евросоюзе требует меньше затрат, чем у нас, где нужна реконструкция. Понимаете, одно дело просто поменять ячейку для присоединения на подстанции, а второе – это целую подстанцию строить или делать реконструкцию", – отметил Максим Сысоев.
Как ранее сообщалось, В Минэнерго считают RAB-тариф единственно возможным для инвестирования в электросети.
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