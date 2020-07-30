Українська
$ 27,69
32,47
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Внедрение RAB-тарифа поможет улучшить состояние сетей и привлечь инвестиции, – Сысоев

30 июля, 19:23

Инна Бабур Инна Бабур

RAB-регулирование прояснило бы для инвесторов рентабельность облэнерго

Уменьшение затрат на присоединение к электрическим сетям станет сигналом для промышленности и инвесторов, но это возможно только при условии внедрения RAB-тарифа. Об этом рассказал юрист, партнер ЮК Dentons Максим Сысоев, который специализируется на реализации проектов в области традиционной и альтернативной энергетики, переадет УНН.

Реклама

"Внедрение RAB-тарифа очень помогло бы и повлияло бы на приход инвесторов на украинский рынок. Инвесторы были бы готовы инвестировать в облэнерго на самом деле, но из-за того, что с тарифом нет ясности (с RAB), то не понятна рентабельность этих проектов", – отметил эксперт.

По словам Сысоева, сейчас есть спрос на подключение объектов зеленой энергетики, но многие предприниматели не могут подключиться, поскольку пропускная способность сетей довольно низкая, а стоимость усиления или даже постройки новых сетей – высокая.

Реклама

"Подключиться к сетям в хорошем состоянии в Евросоюзе требует меньше затрат, чем у нас, где нужна реконструкция. Понимаете, одно дело просто поменять ячейку для присоединения на подстанции, а второе – это целую подстанцию строить или делать реконструкцию", – отметил Максим Сысоев.

Как ранее сообщалось, В Минэнерго считают RAB-тариф единственно возможным для инвестирования в электросети.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

энергетика инвестиции тарифы электричество ценообразование электросети RAB-регулирование
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вторая пенсия, отмена льгот и новые штрафы: что изменит социальная реформа
Вторая пенсия, отмена льгот и новые штрафы: что изменит социальная реформаЭкономика
"Газпром" лишился единственного судна, которое может достроить "Северный поток – 2"Экономика
Повышение пенсий в Украине: кому сколько добавили
Повышение пенсий в Украине: кому сколько добавилиЭкономика
В России хотят ввести новые санкции против Украины: о чем гласит законопроект
В России хотят ввести новые санкции против Украины: о чем гласит законопроектЭкономика
МВФ и Минфин занялись
МВФ и Минфин занялись "нулевой декларацией" для украинцевЭкономика
Новые правила начисления соцпомощи: кому станет сложнее получить, а кому вообще не заплатят
Новые правила начисления соцпомощи: кому станет сложнее получить, а кому вообще не заплатятЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять