Внедрение RAB-тарифа поможет улучшить состояние сетей и привлечь инвестиции, – Сысоев

Уменьшение затрат на присоединение к электрическим сетям станет сигналом для промышленности и инвесторов, но это возможно только при условии внедрения RAB-тарифа. Об этом рассказал юрист, партнер ЮК Dentons Максим Сысоев, который специализируется на реализации проектов в области традиционной и альтернативной энергетики, переадет УНН.

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"Внедрение RAB-тарифа очень помогло бы и повлияло бы на приход инвесторов на украинский рынок. Инвесторы были бы готовы инвестировать в облэнерго на самом деле, но из-за того, что с тарифом нет ясности (с RAB), то не понятна рентабельность этих проектов", – отметил эксперт.

По его словам, Мировой банк (World Bank) выделяет скорость подключения к сетям как один из элементов инвестиционной привлекательности страны. Но Украина в этом рейтинге – на 64-м месте из 190 стран. "И один из тех показателей, которые не дают вырваться вперед, – это подключение к сетям. И простота, и скорость процедуры. Многие бизнесмены говорят, что одна из причин, почему в Украине к сетям подключиться непросто – это потому что они очень старые и изношенные на 80% по стране, построены в 70-х годах 20-го века. И под новый объект нужно фактически строить сети, а это – недешевое удовольствие", – подчеркнул Максим Сысоев. В тренде Соцпомощь по-новому: эксперт озвучил главную проблему с выплатами

По словам Сысоева, сейчас есть спрос на подключение объектов зеленой энергетики, но многие предприниматели не могут подключиться, поскольку пропускная способность сетей довольно низкая, а стоимость усиления или даже постройки новых сетей – высокая.

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"Подключиться к сетям в хорошем состоянии в Евросоюзе требует меньше затрат, чем у нас, где нужна реконструкция. Понимаете, одно дело просто поменять ячейку для присоединения на подстанции, а второе – это целую подстанцию строить или делать реконструкцию", – отметил Максим Сысоев.

Как ранее сообщалось, В Минэнерго считают RAB-тариф единственно возможным для инвестирования в электросети.

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