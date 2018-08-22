Внедрение рынка электроэнергии близко к завершению – Минэнергоугля

Прогресс в имплементация закона "О рынке электрической энергии" после принятия ряда постановлений регулятором 23 августа достигнет 80-90%. Об этом в ходе Круглого стола, организованного "Центром Разумкова", заявил советник министра Минэнергоугля Максим Белявский.

По его словам, на данный момент принято порядка 60% всех вторичных законодательных актов. "Всего должно быть принято порядка 120 подзаконных актов. На данный момент прогресс составляет 60%".

Вместе с тем, процесс внедрения реформы рынка электроэнергии остается непонятным для потребителя. Такое мнение высказала в ходе Круглого стола, организованного "Центром Разумкова" секретарь конкурсной комиссии по отбору новых членов НКРЭКУ Светлана Голикова.

По ее словам, вопрос об информированности потребителя адресован исполнительным органам власти. Потребитель практически не получает информации об изменениях, которые его ожидают. "Потребитель получит новые платежки, с другими ценами, с новыми неизвестными ему названиями компаний. Информацию об каких-то изменениях, я нашла только у трех энергокомпаний на сайтах. Процесс, к сожалению, не стал прозрачным для потребителя, чтоб он понял, что ухудшения его положения не произойдет", – отметила эксперт.

Закон "О рынке электрической энергии Украины" вступил в силу в 2017 г. Он внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения облэнерго по направлениям распределения и поставки электроэнергии. Новый рынок должен заработать с 1 июля 2019 г. Большая часть вторичного законодательства должна быть принята в 2018 г.

Ранее генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко рассказал о необходимости своевременного внедрения нового рынка электроэнергии.