Во Франции демонтируют 3000 антенн Huawei для 5G

Французский мобильный оператор связи Bouygues демонтирует 5G антенны производства Huawei. Решение компании предполагает демонтаж 3000 антенн и продиктовано требованиями французского правительства к безопасности будущей сети 5G в стране.

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"К 2028 году у нас больше не будет антенн Huawei в районах с высокой плотностью населения", – цитирует заявление президента Bouygues Telecom Оливье Русса агентство BFM.

Кроме того, будут демонтированы антенны Huawei в Страсбурге, Бресте, Тулузе и Ренне. В этих городах расположены стратегические объекты – военный порт, база атомных подводных лодок, штаб-квартира Airbus, оперативные центры кибербезопасности.

"В не очень густонаселенных областях у Франции нет противопоказаний к использованию оборудования Huawei для 5G", - добавил Русса.

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Напомним, еще в 2019 году США внесли Huawei в список компаний, представляющих угрозу для национальной безопасности. Из-за этого американским компаниям пришлось получать специальные лицензии для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования.

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Однако в июне 2020 года США внезапно отменили санкции против Huawei. Как объяснили в администрации президента Дональда Трампа, Штаты собираются развивать собственную промышленность, используя разработки китайской компании. При этом американские власти уверены, что США не упустят мирового технологического лидерства.

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