Во Франции запретили торговать пластиковой посудой

Запрета избежали только те товары, которые содержат не менее 50% экологических материалов

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

С 1 января во Франции действует запрет на продажу пластиковых тарелок, стаканчиков и другой посуды из пластика.

Торговые сети должны избавиться от запасов пластиковых тарелок и стаканчиков в течение шести месяцев после вступления закона в силу. В течение следующих двух лет запрет наступит также на использование и продажу другой одноразовой пластиковой посуды.

Для отдельных видов пластиковой посуды было сделано исключение. Так, пластиковая продукция, содержащая не менее 50% экологических материалов, будет запрещена с 3 июля 2021 года.

Реклама

Также отсрочку получили больницы, тюрьмы, авиа, железнодорожные и водные перевозчики.

Идея отказа от пластиковой продукции одноразового использования во Франции обсуждалась еще в 2016 году. Однако против запрета выступила ассоциация европейских производителей упаковки Pack2Go Europe, считая, что он нарушает правовые нормы ЕС. В 2018 году проект директивы о запрете ряда одноразовых пластиковых предметов утвердил Европейский парламент.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Евросоюз объявил настоящую войну пластику – многие страны ЕС в течение нескольких лет должны полностью отказаться от использования одноразовых изделий из этого материала. Соответствующее решение Совет Европейского союза принял еще в мае 2019 года, и отдельные торговые сети, в частности в Чехии, уже начали постепенно переходить в "безпластиковую" эру.

Ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в Украине будут штрафовать торговые сети. 1700 гривен штрафа грозит магазинам за распространение полиэтиленовых пакетов. Такое наказание предусматривает законопроект, который депутаты уже приняли в первом чтении, чтобы уменьшить объемы пластика, попадающего в природу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама