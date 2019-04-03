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Во сколько обходятся овощи и мясо в Украине: "Сегодня" изучили цены на рынке

Сегодня, 15:47

Стоимость свинины увеличилась почти на 4%, а курятины – на 20%

Во сколько обходятся овощи и мясо в Украине: "Сегодня" изучили цены на рынке Экономика Стоимость свинины увеличилась почти на 4%, а курятины – на 20%

В Украине повысились цены на все виды мяса. Стоимость свинины увеличилась почти на 4%, а курятины – на 20%. "Сегодня" отправились на рынок, чтобы выяснить, как изменились цены на продукты в апреле.

Александр продает овощи на рынке. Признается, что торговля продуктами из борщевого набора в настоящее время довольно слабая.

"Морковь – порядка 10 грн за килограмм. Свекла – 9-9,5 грн на сегодняшний день. Она качественная, стандартная… Капуста сейчас подросла. Сейчас 17 грн за килограмм оптом. Я не знаю, сколько борщ будет стоить!" – подчеркнул он.

Аскер продает лук и просит 12 грн за кило. По его словам, цена в марте-апреле стабильна.

"Цена одинаковая… Месяц-два по 12 грн продаю… Поставка из Узбекистана, потому что свой лук продали", – объяснил он.

Журналисты также проинспектировали ряды с яблоками.

Продавщица Светлана рассказала, что привезла урожай из Винницкой области.

"Яблоки Айдаред по 5 грн. Не будут дорожать, потому что сбыта нет у нас… Дешевле уже некуда. Их нет смысла выращивать. Просто надо вырубить все", – пожаловалась она.

Журналисты изучили цены и на продукцию в мясном павильоне. Говядина – от 115 до 161 грн. Ребрышки – по 65 грн за кило. Свинина – дешевле.

"Задняя часть стоит 100 грн. Лопатка – 95 грн. Ребрышки – 100 грн…  Какая была цена, такая и осталась", – сказала продавщица Алла.

Неизменными останутся ценники на курятину – по крайней мере до Пасхи. Сейчас килограмм куриных ножек продают по 38 грн.

Ранее глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщил, что по итогам января-февраля 2019 года мясная корзина подорожала на 12% – ее стоимость на 1 марта составила 692,6 грн. В нее вошло по килограмму куриного филе и тушки, свинины, сала, говядины и вареной колбасы первого сорта, мороженой рыбы и десяток яиц.

Ранее эксперт рассказал, что мясная корзина по итогам 2018 года подорожала на 11% – с 518 грн до 575 грн. Однако тогда аналитики включили в нее по килограмму куриных тушек и филе, свинины, сала, говядины и вареной колбасы первого сорта.

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Тег яблоки, мясо, овощи, цены на продукты

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