Во сколько обойдется новогодний стол 2019 и как сэкономить
Копим деньги на оливье и закупаемся спиртным, сыром и колбасой
Тем, кто привык встречать Новый год, не жалея средств на праздничный стол, уже сегодня стоит копить деньги и делать запасы "долгоиграющих" продуктов. Ведь через неполные два месяца траты на меню, аналогичное прошлогоднему, окажутся примерно на 20% больше, чем в декабре 2017-го. "Сегодня" оценила, что уже подорожало больше всего и может еще прибавить в цене в ноябре-декабре, а также что стоит прикупить уже сейчас, и с какой снедью и выпивкой торопиться нет смысла из-за грядущих новогодних распродаж.
Подорожало
Пока, по подсчетам Госслужбы статистики, все продукты за три квартала выросли в цене на 12,5%, по сравнению с тремя кварталами 2017 года. Но учитывая, что, по последнему прогнозу Нацбанка, инфляция за 2018 год дойдет до 10,1%, ускорившись в октябре-декабре почти вдвое, или в среднем по 1,5% в месяц, нетрудно подсчитать, что продукты могут подорожать за год на 17—17,5%, а спиртное — на 24—25% (за три квартала уже имеем рост цен на него на 19%). В итоге новогоднее меню, аналогичное прошлогоднему, обойдется примерно на 20% дороже.
Для примера: если год назад, по подсчетам "Сегодня", средний стол на шестерых взрослых (три женщины и трое мужчин), включавший три бутылки шампанского, три бутылки коньяка, неизменный оливье и стандартный набор холодных и горячих закусок обошелся в 2900 грн, то в этом году придется потратить на такое же меню уже почти 3500 грн (+600 грн). Главные "виновники" подорожания — спиртное, мясная и рыбная нарезка, сыры и яйца, входящие в состав оливье. Бутылка украинского коньяка 5* с января подорожала на 35—40 грн, украинское выдержанное шампанское — на 20—25 грн, кило сырокопченой колбасы — на 50—60 грн, кило твердого сыра выдержки 12 месяцев — на 60—70 грн, кило красной рыбы — на 100—120 грн.
Запасаемся
По прогнозам гендиректора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, в ноябре-декабре нас ждет рост цен практически на все компоненты новогоднего стола. Поэтому все купленное сегодня гарантированно окажется дешевле, чем в декабре. Очевидно, что за 1,5 месяца до праздника нет смысла брать что-то скоропортящееся, кроме сыров и с/к колбасы, при условии, что она свежая.
"Если взять целую головку сыра (1,5—2 кг) выдержки 12 месяцев и более, то она не испортится в холодильнике 3—4 месяца, — рассказала нам продавец рынка "Столичный" под Киевом Ольга. — Пока цена на нее 280—320 грн/ кг, в зависимости от сорта, но перед Новым годом спрос вырастет, цена тоже, на 30—40 грн/ кг".
Во многих супермаркетах сейчас проходят акции на спиртное. Например, 0,7 л бутылку виски или рома среднего ценового сегмента можно купить на 25—30% дешевле обычного — за 190—200 грн.
Что не запасать
Эксперты не советуют запасаться шампанским (кроме элитного и сухого выдержкой 3 года), так как на него перед 31 декабря, как правило, бывают хорошие акции. Например: "Три бутылки по цене двух", "Купи шампанское и получи бесплатно сок или сладкий напиток". Топ-менеджер одной из сетей супермаркетов Владимир Молчанов рассказал нам, что это примерно на четверть увеличивает продажи недорогого (до 100 грн) игристого. Такие же акции возможны для пакетированных соков, но малопопулярных.
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