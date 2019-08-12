Во сколько обойдутся украинцам бутерброды с колбасой: эксперт изучил цены

Дорошенко сообщил, на сколько подорожали продукты за год

/ Фото: Сегодня

Вслед за подорожанием хлебной корзины на 9% с января по июнь 2019 года, приготовление 12 бутербродов с вареной колбасой к концу июня этого года подорожало на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 63,2 грн до 73,6 грн.

Об этом написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

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На такое количество бутербродов потребовалось 500 г батона, 400 г вареной колбасы и 100 г сливочного масла. Эксперт указал, как выросли цены на каждый из продуктов:

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батон (500 г): в июне 2018 года – 11,1 грн, а спустя год – 14,5 грн (+30%);

колбаса вареная первого сорта (400 г): 33,8 грн и 38,6 грн соответственно (+14%);

сливочное масло (100 г): 18,3 грн и 20,5 грн соответственно (+12%).

Дорошенко отметил, что один бутерброд в июне стоил 6,1 грн.

Новости "Сегодня" сообщали, что, по мнению экспертов, к концу года закупочная стоимость молока вырастет на 15-20%, поэтому подорожает вся молочная продукция. Похожая ситуация – со свининой: из-за африканской чумы многие фермеры не хотят выращивать свиней. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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