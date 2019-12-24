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Во время отопительного сезона субсидии будут и дальше выплачиваться – премьер Гончарук

24 декабря, 22:45

Глава правительства говорит, что в бюджете есть деньги для предоставления субсидии всем, кому она была назначена

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В правительстве уверяют, что во время отопительного сезона субсидии будут и дальше выплачиваться. Такое заявление сделал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Субсидию никто не потеряет. Все, кому назначены выплаты, гарантированно их получат", – сказал он.

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В эфире телеканала "Украина 24" глава правительства заверил, что в госбюджете достаточно денег для обещанных выплат. И добавил, что все граждане Украины, которым назначена субсидия, гарантированно получат выплаты в течение нынешнего отопительного сезона.

"У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить субсидию. Те люди, которым назначена субсидия на этот сезон, гарантированно ее получат. Все люди, которые нуждаются в защите, и соответственно программе субсидий подтвердили это государству, однозначно получат свою необходимую выплату", – сказал Гончарук.

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По словам премьера, в государственном бюджете Украины нет проблем со средствами для выплаты субсидий.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Владимир Зеленский раскритиковал Кабмин из-за тарифов.

Также мы сообщали о том, что правительство официально запустило сервис проверки электронных квитанций, который снимает необходимость предоставлять бумажные квитанции об оплате госуслуг.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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Источник: Сегодня

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