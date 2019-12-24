Во время отопительного сезона субсидии будут и дальше выплачиваться – премьер Гончарук

В правительстве уверяют, что во время отопительного сезона субсидии будут и дальше выплачиваться. Такое заявление сделал премьер-министр Алексей Гончарук.
"Субсидию никто не потеряет. Все, кому назначены выплаты, гарантированно их получат", – сказал он.
В эфире телеканала "Украина 24" глава правительства заверил, что в госбюджете достаточно денег для обещанных выплат. И добавил, что все граждане Украины, которым назначена субсидия, гарантированно получат выплаты в течение нынешнего отопительного сезона.
"У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить субсидию. Те люди, которым назначена субсидия на этот сезон, гарантированно ее получат. Все люди, которые нуждаются в защите, и соответственно программе субсидий подтвердили это государству, однозначно получат свою необходимую выплату", – сказал Гончарук.
По словам премьера, в государственном бюджете Украины нет проблем со средствами для выплаты субсидий.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Владимир Зеленский раскритиковал Кабмин из-за тарифов.
Также мы сообщали о том, что правительство официально запустило сервис проверки электронных квитанций, который снимает необходимость предоставлять бумажные квитанции об оплате госуслуг.
Все подробности в спецтеме Бюджет-2020
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк