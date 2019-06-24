Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

В течении последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

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Разговоры о том, что роботы захватят мир, не утихают вот уже несколько лет. Понятно, что паника преувеличена, но доля правды есть и в таких опасениях. Ведь из-за массовой автоматизации различных процессов многие люди вскоре могут остаться без работы. Сайт "Сегодня" разбирался, какие специальности со временем исчезнут с рынка труда, что этому будет способствовать и за какими специалистами будущее.

Что сейчас происходит на рынке труда

Недавно, исследование, которое провели в Оксфордском университете, показало, что 45% всех сегодняшних профессий в течение следующих 10 лет исчезнут или будут максимально автоматизированы. Сюда попали кассиры, почтальоны, водители, банковские работники и многие другие.

Действительно, сейчас появляются автомобили, которые спокойно ездят без водителей, обслуживание на кассах в некоторых маркетах проводится в автоматическом режиме, а большинство функций банковских работников может заменить обычное приложение в телефоне.

Ученые предполагают, что больше всего автоматизации подвержены низкооплачиваемые профессии, а меньше всего риску подвержены специалисты с учеными степенями (например, инженеры, физики, врачи и т.д). По данным McKinsey Global Institute, в дальнейшем роботы смогут в совершенстве исполнять около одной трети задач, включенных в 60% профессий.

В подсчетах McKinsey Global Institute говорится, что из-за автоматизации до 2030 г. без работы могут остаться до 800 млн людей по всему миру. Отмечается, что автоматизация больше всего затронет Китай – там под угрозой больше 200 млн человек, т.е. 16% рабочей силы. На втором месте Индия (около 150 млн человек, 9% рабочей силы), на третьем оказались США (около 50 млн человек, почти 25% рабочей силы).

Причем в зоне риска в первую очередь окажутся машинные операторы, работники фаст-фуда, сотрудники бэк-офисов и те специалисты, которые занимаются кредитованием.

Эксперты на прошлогоднем украинском бизнес-форуме SAP подтверждали эти теории и добавляли, что роботизация и развитие искусственного интеллекта помогут повысить мировой ВВП и принесут ощутимый доход мировой экономике.

"До 2030 г. ВВП во всем мире вырастет на 14% за счет искусственного интеллекта. Это 15 трлн долларов, что равно общему ВВП Китая и Индии", – приводил цифры Симон Калужа, управляющий директор SAP в Центральной и Восточной Европе.

Какие профессии вскоре исчезнут

Когда мы говорим о массовой автоматизации, не стоит забывать о том, что в Украине технологии развиваются не с такой скоростью, как в США или Китае, поэтому машины на автопилотах еще долго не смогут угрожать нашим водителям лишением рабочих мест.

Тем не менее, и в Украине есть риски для определенных специальностей, и если для тех людей, которые уже давно работают в том или ином месте, особых угроз нет, то студентам, которые только выбирают с чем связать свою дальнейшую жизнь, стоит задуматься – не станет ли их образование со временем абсолютно бесполезным?

Согласно исследованию, которое провела рекрутинговая компания HeadHunter, количество вакансий на 2018 г. выросло на 70% по сравнению с данными за 2013 г. Но этот рост не совсем равномерный: так, в категории "Туризм и гостинично-ресторанная сфера" предложений о работе стало больше на 50%.

"Но традиционные менеджеры по туризму оказались в зоне риска, ведь все большую популярность приобретают системы интернет-бронирования билетов, гостиниц, электронные гиды, приложения и устройства для синхронного перевода. Однако и здесь есть определенная зона для развития – разработка и продвижение индивидуализированных туров и туристических форматов в соответствии с физической формой, предпочтениями и интересами путешествующего. Ведь потребитель будущего будет тяготеть не только к персонализированным коммуникациям, но и к таким же продуктам и услугам", – поясняет руководитель экспертно-аналитического центра рекрутинговой компании HeadHunter Юлия Дрожжина.

Интересно отметить, что в таких профсферах, как "Инсталляция", "Рабочий персонал", "Административный персонал", "Транспорт" динамика роста количества предложений о работе держится выше среднего. Также существенно выросло количество вакансий в таких категориях, как "Рабочий персонал", "Спорт, фитнес", "Маркетинг", "Бухгалтерия", и "Продажи". Хотя, по прогнозам, спрос на таких специалистов должен постепенно снижаться, но, как мы уже и говорили, украинские реалии вносят свои коррективы.

В HeadHunter добавляют, что, согласно докладу "Будущее рабочих мест", который был обнародован в рамках Всемирного экономического форума, в будущем проблемы с трудоустройством могут ожидать бухгалтеров, административных и исполнительных секретарей, почтальонов, финансовых аналитиков, кассиров, механиков, заводских рабочих, водителей автомобилей, фургонов, менеджеров по туризму, инсталляторов электроники, адвокатов, банковских служащих и др.

"Например, в сфере "Финансы" прогнозируется постепенное исчезновение таких специальностей, как бухгалтер или операционист – базовые операции по аудиту и бухгалтерскому учету будет выполнять программное обеспечение. Но появляются новые инструменты, такие как краудфандинг и краудинвестинг, и новые валюты с цифровыми кодами в основе (криптовалюта). Так, среди обязанностей аналитика ценных бумаг значится проведение анализа портфелей/рынка ценных бумаг, тенденций, изучение новых рынков, в том числе криптовалюты. А знание основ принципа краудфандинга будет преимуществом и для менеджеров по развитию бизнеса, и для SMM специалистов, и маркетологов, и PR-специалистов", – отметила Дрожжина.

За какими профессиями будущее

Понятно, что требования к специалистам будут постепенно меняться, что уже можно заметить и сейчас. Различные организации все чаще ищут креативных и многозадачных людей, которые могут спокойно генерировать уникальные идеи и заниматься буквально всем и сразу.

Полтора года назад специалисты Госслужбы занятости составили Атлас новых профессий Украины, в котором рассказали, что через 10 лет украинцы смогут вызвать нановрача и заказать автосамолет. Госслужба занятости прогнозирует появление новых профессий, которые войдут в обиход после 2020 года. Отмечается, что в Украине появятся проектировщики роботов, операторы беспилотников и менеджеры аватаров (кураторы компьютерных персонажей, которые станут интерактивными помощниками людей). Также популярными станут архитекторы виртуальной реальности, пилоты автосамолетов, климатологи и фермеры-агропоники, которые занимаются выращиванием растений на небоскребах. Некоторые из этих специалистов есть в Украине и сейчас, но в дальнейшем ожидается существенный рост спроса на таких людей.

"Все чаще говорится о широком использовании новых "умных" материалов и технологий. В сфере строительства это может вызвать появление такой специальности, как проектировщик инфраструктуры "умного" дома, – специалиста, который будет заниматься интеллектуальными системами управления домашним хозяйством. А вот типичные задачи, вполне возможно, будут решаться автоматически и с помощью 3D-печати", – добавила Юлия Дрожжина.

Эксперт подытожила, что будет расти востребованность IT-специалистов, а все больше профессий будут связаны с совместной деятельностью в группах. Поэтому умение работать в команде станет обязательным требованием для большинства отраслей. Также в условиях глобализации станет необходимо знание нескольких языков и умение быстро усваивать информацию.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как самые богатые люди планеты поработали в американском фаст-фуде.

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