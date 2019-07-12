"Водочный кризис отменяется": "Укрспирт" возобновил отгрузки

Кабинет министров согласовал временный порядок отгрузки спирта до октября

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Государственное предприятие "Укрспирт" заявило, что возобновило отгрузку спирта, прекращенную с 1 июля.

"Водочный кризис отменяется. Правительство согласовало временный порядок отгрузки спирта. ГП "Укрспирт" работает в штатном режиме и выполняет контрактные обязательства", – сообщили на предприятии.

В частности, Кабинет министров согласовал временный порядок отгрузки спирта до 1 октября 2019 года.

"За это время производители спирта и потребители продукции должны привести системы учета в соответствие с требованиями Налогового кодекса", – добавили в "Укрспирте".

Напомним, что Кабмин 10 июля одобрил "дорожную карту" мер для возобновления поставок спирта, которая предусмотривает применение уже установленных и зарегистрированных в соответствующем госреестре приборов учета до урегулирования вопроса установления и регистрации новых электронных расходомеров – счетчиков спирта этилового спиртовыми заводами.

Позже начальник управления юридического сопровождения "Укрспирта" Олег Дмитренко заявил, что предприятие призвало Минфин разъяснить возможность реализации спирта с применением мер контроля с помощью существующих средств, которые были установлены до 1 июля этого года, а также объяснить работникам Государственной фискальной службы на местах, какие документы необходимо оформлять при вывозе спирта из акцизного склада и ввозе на склад ликеро-водочных предприятий.

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