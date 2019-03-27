Водоканалы Украины останутся со светом, а люди с водой

Проблема долгов осталась, правительство фактически только дало время должникам на поиск денег

Водоканалы Украины останутся со светом, а люди с водой 2019-03-27T22:06:18+02:00 Экономика Проблема долгов осталась, правительство фактически только дало время должникам на поиск денег

Водоканалы Украины могут продлить договора с поставщиком электроэнергии Укринтерэнерго. Бессрочно. Как сообщалось, под угрозой обезвоживания из-за долгов водоканалов оказались 5 миллионов украинцев.

Многомиллионные долги и вода по часам. Водоканалы Луганщины – одни из крупнейших должников энергетиков. Сейчас должны за электроэнергию более шестисот миллионов гривен. Долг продолжает расти. Энергетикам не за что содержать сети.

"Чтобы понять, насколько критически? Ну, вот, ремонтная программа компании годовая, составляет порядка 62 миллиона гривен. То есть, водоканалы области, скажем так, на 10 лет вперед выбрали нашу Ремонтную программу", - говорит исполнительный директор Луганского энергетического объединения Андрей Колосов.

Лисичанский водоканал должен за свет более двухсот миллионов гривен. Треть суммы – долги населения. Водоканал время от времени отключают от электросети на несколько дней или часов. Вчера свет исчез снова. Энергетики дали коммунальщикам месяц, чтобы решить вопрос реструктуризации долга, и свет снова включили.

Если денег не будет, энергетики надолго обесточат водоканал. Комментировать ситуацию на камеру коммунальщики отказались. Но заверили – долги признают. И как их возвращать – не знают. Такие же проблемы у других водоканалов на Луганщине.

Попаснянский водоканал обеспечивает питьевой водой не только жителей самой Попасной, но и фактически всю прифронтовую зону Луганщины. А также огромное количество потребителей, живущих на оккупированных территориях.

Долг 200 млн грн с неподконтрольной украинскому правительству территории. В августе 2016 года при посредничестве Красного Креста водоканал начал получать хоть какие-то выплаты с оккупированных территорий. Сейчас долг меньше 170 миллионов.

"Данная проблема может решиться только на заседании Третьей сторонней контактной группы в результате договоренностей. И при участии тех стран, которые являются спикерамы на тех совещаниях. Я думаю, что эта проблема все-же будет решена. – А на местном уровне? – На местном уровне никак, однозначно, местные бюджеты таких денег не имеют. Обесточивание водоканалов приведет к гуманитарной и экологической катастрофам, убеждены коммунальщики и местная власть. И надеются, что до этого все-же не дойдет", – говорит и.о. главного инженера коммунального предприятия "Попаснянский водоканал" Сергей Алексеев.

Массово отключать водоканалы 1 апреля не будут. Так решил Кабинет Министров.

"Принято решение, оно дает возможность дальше заключать договора Укринтерэнерго с теми водоканалами, которые на сегодняшний день не имеют другого поставщика до того момента, пока водоканалы или не найдут другого поставщика или не придут в защищенные потребители", – говорит вице-премьер министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Но проблема долгов осталась. Правительство фактически только дало время должникам на поиск денег. Но помощь из бюджета Кабмин пока не предложил.

Накануне мы писали, что без воды осталась часть Луганской области. Лисичанский водоканал энергетики отключили от электроснабжения. У предприятия долг 145 млн гривен. А с первого апреля энергетики должны отключить еще почти 40 водоканалов по всей стране. Один из крупнейших должников – Аульский водоканал на Днепропетровской области.

Напомним, ранее эксперт подсказал премьеру Владимиру Гройсману выход из ситуации с отключением водоканалов и оборонных заводов.

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